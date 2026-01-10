Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup, eliminado

El Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup, protagonizó una de las mayores sorpresas recientes del fútbol inglés al quedar eliminado en la tercera ronda del torneo frente al Macclesfield Town, equipo de la Sexta división. Los ‘Eagles’ cayeron por 2-1 en Moss Rose ante un rival que compite en la National League North, el sexto escalón del fútbol inglés, en un resultado que quedará marcado como uno de los grandes batacazos en la historia de la competición.
El conjunto londinense afrontó el encuentro con un once plagado de suplentes, aunque mantuvo en el campo a jugadores de jerarquía como Yeremy Pino, Adam Wharton y Marc Guéhi. Sin embargo, el planteamiento no fue suficiente ante un Macclesfield ordenado y valiente, que golpeó justo antes del descanso con un tanto de Paul Dawson. Pese a los cambios realizados tras el paso por vestuarios, incluido el ingreso de Brennan Johnson, el Palace volvió a verse superado cuando Isaac Buckley amplió la ventaja para los ‘Silkmen’.
Crystal Palace con una caída estrepitosa
El campeón intentó reaccionar en el tramo final. Uche llegó a recortar distancias, pero su gol fue anulado por fuera de juego, y el portero local, Max Dearnley, se erigió en héroe con una intervención decisiva ante Wharton que pudo haber cambiado el desenlace. Ya en el tiempo añadido, Yeremy Pino convirtió un lanzamiento de falta para dar esperanza al Palace, pero ni siquiera los seis minutos restantes fueron suficientes para forzar la prórroga.
La eliminación adquiere aún mayor dimensión por el contexto: mientras el Crystal Palace es decimocuarto en la Premier League, campeón también de la Community Shield y participante en competiciones europeas, el Macclesfield ocupa igualmente la decimocuarta posición... pero en la Sexta división.
Como detalle curioso, el equipo vencedor está dirigido por John Rooney, hermano menor de Wayne Rooney, quien además estuvo presente en el estadio como comentarista para la BBC. Una jornada que reafirma la esencia imprevisible de la FA Cup, donde la diferencia de categorías no siempre dicta sentencia.