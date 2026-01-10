 Flick y Xabi palpitan la previa de la final de Supercopa
Deportes

Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopa

Hansi Flick y Xabi Alonso protagonizaron un acto previo a la final de la Supercopa de España, posando juntos en el King Abdullah Sports City Stadium.

Hansi Flick y Xabi Alonso previo a la final de la Supercopa de España - RFEF
Hansi Flick y Xabi Alonso previo a la final de la Supercopa de España / FOTO: RFEF

La final de la Supercopa de España ya se vive con intensidad en Arabia Saudí. Este sábado, el alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, posaron juntos sobre el césped del King Abdullah Sports City Stadium, escenario que albergará el duelo decisivo este domingo a las 13:00 horas (horario de Guatemala). Ambos estrategas mostraron las camisetas de sus equipos, con el trofeo de fondo, símbolo de un título que representa mucho más que un simple arranque de año.

El encuentro enfrenta a dos proyectos con realidades distintas, pero con un mismo objetivo inmediato. Flick ya sabe lo que es levantar la Supercopa con el conjunto azulgrana, tras conquistarla la temporada pasada en su primer gran logro al frente del Barça. El técnico alemán confía en que su equipo mantenga la línea competitiva que lo llevó a ese éxito inicial y mostró tranquilidad al valorar el momento actual de su plantilla.

Flick y Xabi Alonso se juegan un título que puede cambiar el rumbo de la temporada

"Tengo buenas sensaciones respecto a mi equipo y a lo que podemos mostrar, de poder jugar a nuestro mejor nivel", aseguró Flick en rueda de prensa, dejando claro que su Barcelona buscará imponer su idea desde el primer minuto. El alemán sabe que una nueva victoria reforzaría la confianza del grupo y consolidaría su proyecto en este inicio de 2026.

En la otra orilla, Xabi Alonso afronta su primera final de Supercopa como entrenador del Real Madrid en medio de un contexto de cierta incertidumbre. Aun así, el técnico español quiso restar dramatismo al resultado y destacó el valor colectivo del posible triunfo. "Para mí sería una alegría compartida con toda la gente, con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación", afirmó. Con ese mensaje, Alonso dejó claro que la final es una oportunidad para crecer, más que una prueba definitiva, en un clásico que promete emociones fuertes y máxima exigencia.

Hansi Flick y Xabi Alonso previo a la final de la Supercopa de España - RFEF

