 Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están rotas"
Deportes

Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas"

El presidente del FC Barcelona dejó abierta la puerta a una mejora en el futuro al afirmar que "todo es reconducible", siempre que exista voluntad por parte de ambas instituciones.

Compartir:
Florentino Pérez y Joan Laporta en un evento en Yeda, Arabia Saudita - EFE
Florentino Pérez y Joan Laporta en un evento en Yeda, Arabia Saudita / FOTO: Agencia EFE

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, reconoció públicamente la grave situación que atraviesan las relaciones institucionales con el Real Madrid, asegurando que están "rotas, totalmente", aunque dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. El dirigente azulgrana realizó estas declaraciones en Yeda, tras asistir al cóctel de bienvenida previo a la cena oficial de la Real Federación Española de Fútbol, en el marco de la final de la Supercopa de España.

Laporta fue contundente al describir el momento actual entre ambos clubes. "Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, están rotas", afirmó, subrayando que existen "diversos temas que nos han distanciado". En ese sentido, señaló que la histórica rivalidad deportiva se ha intensificado en el plano institucional: "Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no sean buenas".

Joan Laporta abierto a "reconducir" la situación

El presidente azulgrana vinculó directamente esta ruptura a las recientes declaraciones del máximo dirigente madridista sobre el caso Negreira. "Las relaciones están rotas", insistió Laporta, en referencia a las palabras de Florentino Pérez durante la última asamblea de socios del Real Madrid. Aun así, quiso marcar una línea clara entre conflicto y comportamiento institucional: "Esto no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones".

Pese a la dureza de su discurso, Laporta no cerró completamente la puerta a una mejora en el futuro. "Tanto en el fútbol como en la vida, todo es reconducible", explicó, aunque matizó que cualquier acercamiento dependerá "de la voluntad de las partes". Según el presidente del Barcelona, se han producido "una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas", reiterando el impacto de las declaraciones relacionadas con el caso Negreira.

Finalmente, Laporta también se pronunció sobre la final de la Supercopa de España, restando importancia a las etiquetas de favorito. "A pesar de cómo llegan los dos equipos a la final, no hay favoritos, porque en una final nunca hay favoritos", señaló. De este modo, el dirigente azulgrana separó el conflicto institucional del terreno deportivo, confiando en que el desenlace se decidirá únicamente dentro del campo.

Foto embed
Joan Laporta y Florentino Pérez - Real Madrid C.F.

En Portada

Accidentes y tiroteos cobran cuatro vidas en Petén y Escuintlat
Nacionales

Accidentes y tiroteos cobran cuatro vidas en Petén y Escuintla

11:53 AM, Ene 10
Papa León XIV advierte de consecuencias y envía mensaje para regular la IAt
Internacionales

Papa León XIV advierte de consecuencias y envía mensaje para regular la IA

11:05 AM, Ene 10
Marco Antonio Figueroa: Aquí va a jugar el que rindat
Deportes

Marco Antonio Figueroa: "Aquí va a jugar el que rinda"

09:40 AM, Ene 10
Giro en el proceso judicial contra el cantante Pedro Cuevast
Farándula

Giro en el proceso judicial contra el cantante Pedro Cuevas

10:49 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos