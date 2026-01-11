Barcelona: El mejor Raphinha ha vuelto

El mejor Raphinha, el que deslumbró en el primer tramo de la temporada pasada, volvió en Arabia Saudita para decantar el torneo del lado del Barcelona, que ganó la final al Real Madrid 3-2 con una actuación estelar del brasileño, autor de dos goles y clave en casi todas las facetas del juego.
Raphinha (9 puntos): Sobresaliente, el hombre del partido y por qué no del torneo. Omnipresente, estuvo en todas partes, no negoció con el esfuerzo y ayudó en coberturas defensivas que en el acto inicial evitaron algún disgusto al Barcelona.
Con el balón, firmó cambios de juego espectaculares y fue un generador constante de ocasiones: Se encontró con Courtois en un disparo seco, falló un mano a mano ante el belga, abrió el marcador y a un cuarto de hora para el final desniveló el choque con un remate afortunado. Fue el hombre de la final y el mejor del Barcelona a lo largo del torneo.
Ha vuelto el mejor Raphinha, el que deslumbró al inicio del pasado curso. Se marchó ovacionado al final cuando fue sustituido por Rashford.
Otros destacados
Joan García (7): primer Clásico para el meta de Sallent, lesionado en el choque de Liga. Seguro por arriba y acertado en la primera parte, en la que frenó a Vinícius y a Gonzalo en dos claras ocasiones del Real Madrid. Después, al filo del descanso, ambos se tomaron la revancha y marcaron en dos remates imposibles para el portero del Barcelona, que cumplió, pero no hizo milagros. En el segundo acto mantuvo esa línea: salvó remates a Vinícius, Rodrygo, Carreras y Vinícius, clarísimos, pero todos a las manos de uno de los porteros más en forma del momento.
Eric García (7 puntos): Firmó una primera parte casi sobresaliente. Contundente, atento, fuerte al corte y acertado a la hora de romper líneas conduciendo el balón. Además, se prodigó en ataque con un remate de cabeza a la salida de un córner. El mejor atrás mientras estuvo en el terreno de juego, hasta el minuto 83, cuando fue sustituido por Gerard Martín.
Pedri (7 puntos): Por sus botas pasó casi todo el juego del Barcelona. Se zafó sin problemas de los hombres del centro del campo blanco, superó la presión de los hombres de Xabi Alonso, generó mucho fútbol y además fue decisivo arriba con la asistencia a Lewandowski en el primer tanto de su equipo. Fue el metrónomo de su equipo hasta el final.
Lamine Yamal (7 puntos): Apareció en el once tras jugar apenas 18 minutos en las semifinales después de salir de unos problemas estomacales. Tardó en arrancar porque Carreras, durante los primeros veinte minutos, salió vencedor en casi todos los duelos. Sin embargo, poco a poco fue ganando la batalla a su marcador e hizo de las suyas con desbordes, llegadas hasta la línea de fondo y asistencias imposibles como una a Raphinha que desperdició el brasileño ante Courtois. También probó en alguna ocasión al belga, que respondió en la primera parte con un intento del internacional español. En la segunda, mantuvo esa línea con una lucha constante con Carreras en el que fue uno de los duelos del partido.
