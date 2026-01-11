Dani Carvajal quiere la Supercopa como regalo de cumpleaños

Dani Carvajal cumple 34 años. El lateral, que nació el 11 de enero de 1992 en Leganés (Madrid), disputa su decimotercera temporada en el primer equipo del Real Madrid, con el que acumula 436 partidos y un palmarés impresionante: 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 4 Supercopas de España y 2 Copas del Rey. Fue elegido mejor jugador de la final de la Decimoquinta y es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa.
Además, tiene una dilatada trayectoria como canterano del Real Madrid. En 2002 ingresó en las categorías inferiores para jugar en el Alevín B y fue protagonista junto a Alfredo Di Stéfano en el acto de colocación de la primera piedra de la Ciudad Real Madrid. Es internacional con España desde 2014 y con la selección ganó la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2023.
Este domingo, Dani Carvajal espera de cumpleaños la Supercopa de España 2026, la cual se disputa en Yeda, Arabia Saudita, y que tiene como rival en la final al Barcelona.
Supercopa de España: Otro cumpleaños
Rodrygo Goes se ha erigido en los últimos partidos en una de las figuras clave del Real Madrid. Tras encadenar 32 partidos oficiales sin marcar, en su peor momento en el conjunto blanco, el brasileño ha retomado el vuelo y suma tres goles y tres asistencias en sus últimas cinco titularidades.
Un rendimiento de Rodrygo que le hace ser pieza fundamental para Xabi Alonso con vistas a la final de la Supercopa de España contra el Barcelona del domingo en Yeda (Arabia Saudita).
El brasileño acabó con molestias la semifinal contra el Atlético de Madrid, en la que marcó un gol decisivo para que el Real Madrid siga vivo en la competición, y, tras las primeras exploraciones este jueves aún no es seguro que pueda estar. Más pruebas el sábado y las sensaciones del futbolista, que abandonó el Alinma Stadium con un vendaje en la parte baja de la pierna derecha.
Tres goles en cinco partidos
El brasileño Rodrygo marcó ante el Atlético de Madrid (el jueves) su tercer gol en los últimos cinco partidos que ha sido titular, a los que suma otras tres asistencias. Seis participaciones en cinco encuentros. Números de élite tras superar su gran bache.
32 partidos y 1.415 minutos sin ver portería. La mala racha de Rodrygo Goes en 2025 que le hicieron perder la confianza en su juego. Sin embargo, desde el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, en el que Xabi Alonso apostó por el brasileño a pesar de su pobre estado de forma, todo ha cambiado.
Una titularidad que llegó por sorpresa, después de que en los cuatro partidos anteriores tuviera en tres minutos desde el banquillo y en otro se quedase sin participar.
Una que ha recuperado, llegado su 25 cumpleaños (viernes 9 de enero), y podría enfrentarse al Barcelona, el rival contra el que más asistencias ha dado en su trayectoria deportiva -5-. Además, en los 16 partidos contra los azulgranas en los que ha participado ha anotado tres tantos.
*Información EFE y Real Madrid.