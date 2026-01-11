 Dani Carvajal quiere la Supercopa como regalo de cumpleaños
Deportes

Dani Carvajal quiere la Supercopa como regalo de cumpleaños

Otro cumpleañero (viernes) del equipo, Rodrygo, también quiere celebrar el título de la Supercopa de España.

Compartir:
Dani Carvajal cumple años este domingo cuando se disputa la final de la Supercopa de España
Dani Carvajal cumple años este domingo cuando se disputa la final de la Supercopa de España / FOTO: EFE

Dani Carvajal cumple 34 años. El lateral, que nació el 11 de enero de 1992 en Leganés (Madrid), disputa su decimotercera temporada en el primer equipo del Real Madrid, con el que acumula 436 partidos y un palmarés impresionante: 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 4 Supercopas de España y 2 Copas del Rey. Fue elegido mejor jugador de la final de la Decimoquinta y es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa.

Además, tiene una dilatada trayectoria como canterano del Real Madrid. En 2002 ingresó en las categorías inferiores para jugar en el Alevín B y fue protagonista junto a Alfredo Di Stéfano en el acto de colocación de la primera piedra de la Ciudad Real Madrid. Es internacional con España desde 2014 y con la selección ganó la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2023.

Este domingo, Dani Carvajal espera de cumpleaños la Supercopa de España 2026, la cual se disputa en Yeda, Arabia Saudita, y que tiene como rival en la final al Barcelona. 

Supercopa de España: Otro cumpleaños 

Rodrygo Goes se ha erigido en los últimos partidos en una de las figuras clave del Real Madrid. Tras encadenar 32 partidos oficiales sin marcar, en su peor momento en el conjunto blanco, el brasileño ha retomado el vuelo y suma tres goles y tres asistencias en sus últimas cinco titularidades.

Un rendimiento de Rodrygo que le hace ser pieza fundamental para Xabi Alonso con vistas a la final de la Supercopa de España contra el Barcelona del domingo en Yeda (Arabia Saudita).

El brasileño acabó con molestias la semifinal contra el Atlético de Madrid, en la que marcó un gol decisivo para que el Real Madrid siga vivo en la competición, y, tras las primeras exploraciones este jueves aún no es seguro que pueda estar. Más pruebas el sábado y las sensaciones del futbolista, que abandonó el Alinma Stadium con un vendaje en la parte baja de la pierna derecha.

Tres goles en cinco partidos

El brasileño Rodrygo marcó ante el Atlético de Madrid (el jueves) su tercer gol en los últimos cinco partidos que ha sido titular, a los que suma otras tres asistencias. Seis participaciones en cinco encuentros. Números de élite tras superar su gran bache.

32 partidos y 1.415 minutos sin ver portería. La mala racha de Rodrygo Goes en 2025 que le hicieron perder la confianza en su juego. Sin embargo, desde el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, en el que Xabi Alonso apostó por el brasileño a pesar de su pobre estado de forma, todo ha cambiado.

Una titularidad que llegó por sorpresa, después de que en los cuatro partidos anteriores tuviera en tres minutos desde el banquillo y en otro se quedase sin participar.

Una que ha recuperado, llegado su 25 cumpleaños (viernes 9 de enero), y podría enfrentarse al Barcelona, el rival contra el que más asistencias ha dado en su trayectoria deportiva -5-. Además, en los 16 partidos contra los azulgranas en los que ha participado ha anotado tres tantos.

Supercopa de España: Emisoras Unidas transmitirá el Barcelona-Real Madrid

La final será este domingo 11 de enero a las 13:00 horas GT, y toda la información estará por el 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala.

*Información EFE y Real Madrid.

En Portada

Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.t
Nacionales

Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.

08:53 AM, Ene 11
Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFCt
Deportes

Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFC

07:04 AM, Ene 11
Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una bodat
Internacionales

Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda

08:18 AM, Ene 11
Muere el guitarrista Bob Weir, cofundador de los Grateful Dead, a los 78 añost
Farándula

Muere el guitarrista Bob Weir, cofundador de los Grateful Dead, a los 78 años

08:44 AM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos