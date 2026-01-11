Vinícius iguala una marca histórica dentro del Real Madrid

El futbolista brasileño Vinícius marcó al 45+2 la igualdad 1-1 ante Barcelona durante la final de la Supercopa de España que se disputó el domingo en Yeda, Arabia Saudita. A pesar de que su gol no sirvió para campeonizar al Real Madrid, "Vini" hizo un gol histórico para igualar marcas del portugués Cristiano Ronaldo, el francés Karim Benzema y el húngaro Ferenc Puskás (QEPD).
Vinícius Júnior llegó a esta final de la Supercopa de España con un número de 15 participaciones en goles, ya sea como goleador y asistencista, durante las finales que ha disputado vestido con la camisola del Real Madrid.
Los tres primeros clasificados son Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás y Karim Benzema, todos ellos con 16, y este domingo, con su gol, Vinícius igualó el registro de las 16 participaciones en goles. Ahora, el brasileño debe esperar una final más para contribuir ya sea con asistencia o gol y ser el máximo exponente en la ofensiva del Real Madrid a lo largo de su historia.
|No.
|Jugador
|Goles/asistencias en finales
|Finales disputadas
|1
|Ferenc Puskás (QEPD) / Hungría
|16
|8
|2
|Vinícius / Brasil
|16
|15
|3
|Cristiano Ronaldo / Portugal
|16
|18
|4
|Karim Benzema / Francia
|16
|29
Vinícius en la final de la Supercopa de España
La mejor imagen del brasileño Vinícius Junior, desequilibrante jugando en punta de ataque y rompiendo su mala racha sin gol de 16 partidos con el Real Madrid, no fue suficiente para conquistar la Supercopa de España ante el Barcelona, condicionado por un error de Rodrygo en el primer gol, la mala fortuna en el tanto decisivo de Raphinha y dos claras ocasiones marradas en el último suspiro.
El momento de terminar una de sus peores rachas goleadoras era un día señalado. De nuevo apareció en una final para aportar en la búsqueda de un título. Tras 16 partidos sin marcar con el Real Madrid, en una dinámica negativa que sumando tres duelos con Brasil alcanzaba la friolera de 19 duelos sin gol, levantó al Real Madrid de la lona en su peor momento.
Corrió solo contra Koundé, del que se acabó marchando con un túnel en carrera, dribló a Cubarsí y cruzó su disparo a la red. Era el minuto 47, en el 14 había perdonado la primera ocasión clara del partido.
Jugó de 9, para estar liberado de tareas defensivas, y con libertad para elegir la zona en la que podía desequilibrar. No se cansó de intentarlo hasta que acabó exhausto.