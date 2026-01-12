 Argelia pide investigar el arbitraje de la Copa Africana
Deportes

Argelia pide que se investigue el arbitraje de la Copa Africana

Argelia exige investigar el arbitraje tras su eliminación ante Nigeria, mientras la CAF centra su postura en sancionar los incidentes y conductas inapropiadas ocurridas en el partido.

Compartir:
Selección de Argelia fue eliminada en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones - Les Verts
Selección de Argelia fue eliminada en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones / FOTO: Les Verts

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) solicitó formalmente a la FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) la apertura de una investigación sobre el arbitraje del partido en el que Argelia fue eliminada por Nigeria en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El encuentro, disputado el pasado sábado en Marrakech, terminó con victoria nigeriana por 2-0 y dejó una fuerte polémica tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En un comunicado oficial, la FAF afirmó que no puede pasar por alto una serie de decisiones arbitrales que, a su juicio, generaron dudas y provocaron una indignación generalizada entre los aficionados argelinos. La federación puso en cuestión la credibilidad del árbitro senegalés Issa Sy y pidió que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente. Sin embargo, el organismo no detalló de manera concreta cuáles fueron las acciones arbitrales que considera irregulares.

Argelia clama por el arbitraje; la CAF se pronuncia

La eliminación de Argelia, vigente campeona del torneo desde 2019, desencadenó momentos de alta tensión al final del encuentro. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos protagonizaron enfrentamientos en el césped, mientras que en las gradas algunos aficionados argelinos intentaron invadir el campo en señal de protesta. La actuación arbitral fue duramente criticada, especialmente por el número de tarjetas mostradas: cinco amonestaciones para jugadores argelinos frente a dos para el combinado nigeriano.

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol reaccionó anunciando la apertura de una investigación sobre los incidentes ocurridos en el partido entre Argelia y Nigeria, así como en el choque entre Camerún y Marruecos. En un comunicado difundido este lunes, la CAF condenó cualquier comportamiento inapropiado, en particular aquel dirigido contra el equipo arbitral o los organizadores, y subrayó que ha recopilado informes y pruebas en vídeo para analizar lo sucedido.

La CAF informó además de que los casos han sido remitidos a su Jurado Disciplinario, que se encargará de determinar si hubo infracciones y de imponer sanciones en caso de que se confirmen conductas contrarias a la ética profesional exigida en sus competiciones. Asimismo, el organismo continental está revisando imágenes relacionadas con un presunto comportamiento indebido de algunos miembros de los medios de comunicación en la zona mixta del estadio.

En Portada

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampiónt
Nacionales

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampión

08:20 AM, Ene 12
Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Viníciust
Deportes

Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Vinícius

07:10 AM, Ene 12
Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembret
Nacionales

Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembre

07:30 AM, Ene 12
Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménezt
Farándula

Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménez

06:30 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos