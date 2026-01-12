Argelia pide investigar el arbitraje de la Copa Africana

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) solicitó formalmente a la FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) la apertura de una investigación sobre el arbitraje del partido en el que Argelia fue eliminada por Nigeria en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El encuentro, disputado el pasado sábado en Marrakech, terminó con victoria nigeriana por 2-0 y dejó una fuerte polémica tanto dentro como fuera del terreno de juego.
En un comunicado oficial, la FAF afirmó que no puede pasar por alto una serie de decisiones arbitrales que, a su juicio, generaron dudas y provocaron una indignación generalizada entre los aficionados argelinos. La federación puso en cuestión la credibilidad del árbitro senegalés Issa Sy y pidió que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente. Sin embargo, el organismo no detalló de manera concreta cuáles fueron las acciones arbitrales que considera irregulares.
Argelia clama por el arbitraje; la CAF se pronuncia
La eliminación de Argelia, vigente campeona del torneo desde 2019, desencadenó momentos de alta tensión al final del encuentro. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos protagonizaron enfrentamientos en el césped, mientras que en las gradas algunos aficionados argelinos intentaron invadir el campo en señal de protesta. La actuación arbitral fue duramente criticada, especialmente por el número de tarjetas mostradas: cinco amonestaciones para jugadores argelinos frente a dos para el combinado nigeriano.
Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol reaccionó anunciando la apertura de una investigación sobre los incidentes ocurridos en el partido entre Argelia y Nigeria, así como en el choque entre Camerún y Marruecos. En un comunicado difundido este lunes, la CAF condenó cualquier comportamiento inapropiado, en particular aquel dirigido contra el equipo arbitral o los organizadores, y subrayó que ha recopilado informes y pruebas en vídeo para analizar lo sucedido.
La CAF informó además de que los casos han sido remitidos a su Jurado Disciplinario, que se encargará de determinar si hubo infracciones y de imponer sanciones en caso de que se confirmen conductas contrarias a la ética profesional exigida en sus competiciones. Asimismo, el organismo continental está revisando imágenes relacionadas con un presunto comportamiento indebido de algunos miembros de los medios de comunicación en la zona mixta del estadio.