Real Madrid no hace pasillo al campeón Barcelona

El francés Kylian Mbappé se encuentra en el ojo del huracán tras la serie de críticas que ha recibido por su supuesta falta antideportiva durante la premiación de la final de la Supercopa de España, la cual, su equipo, el Real Madrid, la perdiera ante el Barcelona de Hansi Flick. En el caso, también se le señala de desobediencia a su técnico.
Barcelona y Real Madrid empataban 2-2 tras un cierre de infarto en el primer tiempo. Pero una anotación de Raphinha -doblete en el partido-, le permitió al cuadro "Culé" hacer el definitivo 3-2 en la final de la Supercopa de España y quedarse con el título.
Mbappé, que había sido noticia en los días anteriores ya que se perdió la semifinal ante Atlético Madrid por una lesión, y había viajado a Yeda (Arabia Saudita) a pocas horas de la final, volvió a ser noticia el domingo.
Primero, porque no entró de titular, pero sí tuvo algunos minutos en la parte final del clásico español, exactamente al 76 cuando entró por Gonzalo García. Y segundo, por su actuación al finalizar el partido ya en la ceremonia de premiación.
Evitan hacer pasillo al campeón
Cuando la delegación del Real Madrid recibió la medalla de subcampeón, los jugadores del Barcelona le realizaron el respectivo pasillo a su rival, situación que no ocurrió cuando el Barcelona subió al podio de los campeones, la razón, un llamado especial de Kylian Mbappé, quien desautorizó la petición de Xabi Alonso, hoy extécnico merengue.
En una serie de videos que circularon tras el partido, se muestra en el primer plano a Xabi Alonso llamando a sus jugadores para que le hagan el pasillo al campeón; por otro extremo, se observó a Kylian Mbappé haciendo un llamado a sus compañeros para ingresar a la zona de los vestidores.
Al final, la mayoría de jugadores del Real Madrid confundidos con lo ocurrido decidieron seguir la indicación de Mbappé y no hicieron el pasillo al campeón, actuación que se toma como un acto antideportivo ante el rival de turno.
En esa línea, el presidente del F. C. Barcelona, Joan Laporta, fue consultado por medios españoles de la negatividad del Real Madrid en hacer el pasillo, y su respuesta fue corta, pero contundente.
"Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. Hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción", expresó el máximo dirigente del movimiento barcelonista.
Este lunes, el Real Madrid ha sacudido el mundo de la información al confirmar que por decisión de mutuo acuerdo, Xabi Alonso deja de ser técnico del equipo mayor y su lugar es ocupado por el otro exjugador blanco, Álvaro Arbeola.