Arbeloa: "Soy consciente de la responsabilidad que tengo"

Álvaro Arbeloa vivió un momento cargado de emoción y simbolismo en su presentación oficial como nuevo director técnico del Real Madrid. En su primera comparecencia ante los medios, el exdefensor transmitió serenidad, orgullo y un profundo sentido de pertenencia al club, al que definió como "el mejor del mundo y de la historia". Consciente del reto que asume, dejó claro que afronta esta nueva etapa "con muchísima ilusión" y con la responsabilidad que exige sentarse en el banquillo del primer equipo blanco.
"Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid", afirmó Arbeloa, recordando sus más de 20 años vinculado a la institución. A punto de cumplir 43 años, el técnico subrayó que este nombramiento representa una de las experiencias más significativas de su carrera, no solo por el cargo, sino por el peso emocional que tiene dirigir al club donde vivió los mejores momentos como futbolista.
Arbeloa sabe de la dificultad y presión que tiene dirigir al Real Madrid
El nuevo entrenador explicó que su llegada se produjo tras la decisión consensuada del club y Xabi Alonso de separar sus caminos. Arbeloa tuvo palabras de respeto y cercanía hacia su antecesor, con quien mantiene una relación personal sólida. "Ayer hablé con Xabi, todos sabéis la relación y amistad que me une con él", señaló, dejando claro que su etapa comienza sin mirar al pasado y con una visión renovada para el grupo.
En cuanto a su vínculo contractual, Arbeloa evitó entrar en detalles, pero reafirmó su compromiso absoluto con la entidad. "Estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera que esté aquí. Esta es mi casa", aseguró. Antes de dirigir su primer entrenamiento, se reunió con la plantilla en el vestuario, donde percibió, según confesó, un vestuario ambicioso y con "hambre de títulos", una seña de identidad histórica del club.
Arbeloa destacó la calidad humana y profesional del grupo, recordando que muchos futbolistas ya saben lo que es ganar con el escudo madridista. "Ganar con este escudo solo se puede hacer con valores como esfuerzo, sacrificio y constancia", afirmó, insistiendo en que el talento debe ir acompañado de una mentalidad ganadora. Para él, el primer contacto fue positivo y reforzó su convicción de que el equipo está preparado para competir por todo.
Con la experiencia de haber sido jugador del Real Madrid, el nuevo técnico también se refirió a la presión mediática y a la exigencia permanente que rodea al cargo. "Aquí hay una cosa muy importante que es ganar", sentenció, en una reflexión realista sobre un entorno donde, incluso con títulos europeos, el juego suele ser cuestionado. Arbeloa dejó claro que sabe dónde está y qué espera la afición.
En el plano deportivo, el entrenador se mostró ambicioso y recordó que la temporada aún ofrece múltiples objetivos. Con la Copa del Rey, la Liga y la Champions en el horizonte, insistió en la necesidad de mantener la ilusión y la competitividad. Además, reivindicó con firmeza el papel de la cantera: "Para mí la cantera del Real Madrid es la mejor del mundo", aseguró, abriendo la puerta a los jóvenes a los que conoce de primera mano.
Finalmente, Arbeloa dejó un mensaje que resume su filosofía y su compromiso con el ADN madridista. "Este club es ganar, ganar y volver a ganar", afirmó, convencido de que los valores transmitidos históricamente en el vestuario siguen vigentes. Con un discurso claro, sin miedo al fracaso y decidido a construir su propio camino, el nuevo entrenador inició su etapa con la promesa de responder a la exigencia del Real Madrid y de ilusionar a su afición.