Barcelona anuncia el regreso de Joao Cancelo

El Barcelona ha confirmado este martes el regreso de João Cancelo, quien volverá a vestir la camiseta azulgrana en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada. El lateral portugués lucirá el dorsal número 2, el mismo que utilizó durante su anterior etapa en el club, en el curso 2023-2024. Tras llegar a la capital catalana el lunes y superar las pruebas médicas correspondientes, el futbolista formalizó su incorporación este martes en las oficinas del club.
El acto de la firma contó con la presencia del presidente Joan Laporta, los directivos Rafa Yuste y Joan Solé, y el director del área de fútbol, Anderson Luis de Souza "Deco". Este acuerdo ha sido posible gracias al entendimiento alcanzado entre el Barcelona y el Al Hilal saudí, propietario de los derechos del jugador, para una cesión que permitirá a Cancelo reforzar la plantilla en un momento clave de la temporada.
El Barcelona refuerza la zona defensiva
A sus 31 años, el internacional portugués regresa al Barça tras una trayectoria reciente marcada por varios cambios de equipo. Después de consolidarse durante seis temporadas en el Manchester City, fue cedido al Bayern de Múnich en 2023 y, posteriormente, vivió una etapa irregular a su regreso al conjunto inglés. Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 defendió los colores del Barcelona bajo la dirección de Xavi Hernández, antes de ser traspasado al fútbol saudí en el verano de 2024.
La llegada de Cancelo responde a la necesidad de cubrir la baja de larga duración de Andreas Christensen y a la confianza del actual técnico, Hansi Flick, en la polivalencia del defensor, capaz de desempeñarse en ambos costados de la zaga. Antes de la firma oficial, el jugador ya se ejercitó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, trabajando al margen de sus compañeros mientras completa su puesta a punto para incorporarse plenamente a la dinámica del equipo.