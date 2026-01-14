 Arbeloa se pronuncia tras la eliminación del Real Madrid
Deportes

Arbeloa: "Yo soy el responsable de esto"

El nuevo técnico del Real Madrid asumió la responsabilidad tras la derrota ante el Albacete y aseguró que "el fracaso está de camino al éxito [...] No tengo miedo de esa palabra".

Álvaro Arbeloa debutó con derrota y eliminación al frente del Real Madrid - EFE
Álvaro Arbeloa debutó con derrota y eliminación al frente del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, asumió toda la responsabilidad y la culpa de la derrota en los octavos de final de la Copa del Rey (3-2) contra el Albacete, en el que fue su primer día como técnico del conjunto blanco.

"En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imagínate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior, aunque cualquier equipo te propone una gran dificultad, ya pasó contra el Talavera. Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente", comentó en rueda de prensa.

Álvaro Arbeloa empieza con el pie izquierdo

"Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso. Y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas. Esto me va a hacer mejorar a mi y a todos. No tengo miedo a esa palabra. He fracasado mucho en mi vida, sufriendo eliminaciones coperas peores que ésta y tengo toda la ilusión de volver mañana a trabajar a Valdebebas a trabajar con mis jugadores", aseguró sobre si consideraba un "fracaso" el caer eliminado en octavos de Copa del Rey.

Además, no quiso explicar la eliminación contra el Albacete en los futbolistas del primer equipo -Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo- que no viajaron desde Madrid pese a no estar lesionados.

"Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Y lo sigo pensando ahora. El equipo que he sacado y los jugadores del banquillo eran un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria, con futbolistas de mucho talento y diferenciales. Para ellos no es fácil, con solo un día con nuevo entrenador hacer todo lo que les he pedido", señaló.

"Cualquier jugador del Real Madrid es muy autoexigente. En el vestuario no había nadie contento. Mañana a las 11:00 estaremos en Valdebebas dispuestos a mejorar, trabajar e ilusionarnos por el partido del sábado. Los grandes equipos se demuestran en estos momentos", añadió.

Álvaro Arbeloa y Franco Mastantuono en el partido entre Albacete y Real Madrid por la Copa del Rey - Agencia EFE

