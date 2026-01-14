 Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

Una lesión y un error administrativo impiden que Canadá tenga plantel completo para enfrentar a Guatemala.

Compartir:
Entreno de la Selección de Canadá previo al duelo ante Guatemala - Canada Soccer
Entreno de la Selección de Canadá previo al duelo ante Guatemala / FOTO: Canada Soccer

La selección de Canadá afrontará el compromiso ante Guatemala con dos ausencias en su plantel. En las últimas horas, el combinado de la "Hoja de Maple" confirmó que Jacob Shaffelburg y Marcelo Flores no estarán disponibles para el encuentro programado para el próximo sábado a las 21:00 horas, en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Estas bajas representan un reto adicional para el equipo canadiense, que buscaba llegar con su nómina completa a este duelo internacional.

El primer caso corresponde a Jacob Shaffelburg, futbolista de Los Ángeles FC, quien deberá someterse a una cirugía el viernes 16 de enero para tratar una condición degenerativa. El procedimiento tiene como objetivo resolver el problema de manera definitiva y permitir que el jugador llegue en óptimas condiciones a la temporada 2026. El club informó que dará seguimiento a su evolución y compartirá actualizaciones conforme avance su proceso de recuperación.

Canadá no tendrá plantel completo

Más llamativa resulta la ausencia de Marcelo Flores, actual jugador de Tigres de la UANL, cuyo motivo no está relacionado con una lesión. El mediocampista no podrá viajar con Canadá debido a que no ha realizado su cambio de Federación ante la FIFA. Flores ya ha representado a la selección mayor de México en tres ocasiones, lo que impide su participación con el conjunto canadiense en un partido oficial con público.

El propio jugador tuvo participación previa ante Guatemala vistiendo la camiseta mexicana, en un encuentro disputado el 28 de abril de 2022 que finalizó con victoria azteca por 0-3. Sobre esta situación, el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, reconoció el error administrativo: "Fue mi idea intentar traerlo, pero cometí un error. Resulta que, a menos que sea a puerta cerrada, no puede jugar". De esta manera, Canadá deberá replantear su estrategia para enfrentar a Guatemala sin dos piezas que podían aportar variantes importantes al equipo.

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Cierres vehiculares en alrededores del Congreso por sesión solemnet
Nacionales

Cierres vehiculares en alrededores del Congreso por sesión solemne

09:58 AM, Ene 14
Cámara de Comercio pide objetividad y transparencia a postuladora del TSEt
Nacionales

Cámara de Comercio pide objetividad y transparencia a postuladora del TSE

08:42 AM, Ene 14
Sale a luz video del ataque armado que dejó un muerto y una mujer herida en Mixcot
Nacionales

Sale a luz video del ataque armado que dejó un muerto y una mujer herida en Mixco

08:56 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos