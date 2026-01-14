Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

La selección de Canadá afrontará el compromiso ante Guatemala con dos ausencias en su plantel. En las últimas horas, el combinado de la "Hoja de Maple" confirmó que Jacob Shaffelburg y Marcelo Flores no estarán disponibles para el encuentro programado para el próximo sábado a las 21:00 horas, en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Estas bajas representan un reto adicional para el equipo canadiense, que buscaba llegar con su nómina completa a este duelo internacional.
El primer caso corresponde a Jacob Shaffelburg, futbolista de Los Ángeles FC, quien deberá someterse a una cirugía el viernes 16 de enero para tratar una condición degenerativa. El procedimiento tiene como objetivo resolver el problema de manera definitiva y permitir que el jugador llegue en óptimas condiciones a la temporada 2026. El club informó que dará seguimiento a su evolución y compartirá actualizaciones conforme avance su proceso de recuperación.
Canadá no tendrá plantel completo
Más llamativa resulta la ausencia de Marcelo Flores, actual jugador de Tigres de la UANL, cuyo motivo no está relacionado con una lesión. El mediocampista no podrá viajar con Canadá debido a que no ha realizado su cambio de Federación ante la FIFA. Flores ya ha representado a la selección mayor de México en tres ocasiones, lo que impide su participación con el conjunto canadiense en un partido oficial con público.
El propio jugador tuvo participación previa ante Guatemala vistiendo la camiseta mexicana, en un encuentro disputado el 28 de abril de 2022 que finalizó con victoria azteca por 0-3. Sobre esta situación, el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, reconoció el error administrativo: "Fue mi idea intentar traerlo, pero cometí un error. Resulta que, a menos que sea a puerta cerrada, no puede jugar". De esta manera, Canadá deberá replantear su estrategia para enfrentar a Guatemala sin dos piezas que podían aportar variantes importantes al equipo.