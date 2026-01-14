Comienza la venta de entradas para los Juegos Olímpicos 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 han dado el primer paso para acercar la máxima cita del deporte mundial a los aficionados. Desde este miércoles 14 de enero hasta el próximo 18 de marzo, personas de todo el mundo pueden registrarse para participar en el sorteo de entradas a través del sitio oficial Tickets.LA28.org. Este proceso es obligatorio tanto para quienes deseen asistir a competencias de un solo deporte como para quienes quieran acceder a múltiples disciplinas, y marca el inicio del camino hacia uno de los eventos más esperados de la década.
La organización de LA28 explicó que el registro no garantiza la compra directa de boletos, sino la participación en un sorteo que asignará de manera aleatoria horarios de compra durante distintas fases de venta. La primera de ellas se desarrollará del 9 al 19 de abril, mientras que los residentes locales contarán con una preventa exclusiva entre el 2 y el 6 de abril. Aunque el precio inicial de las entradas será de 28 dólares, los detalles completos de todas las categorías se darán a conocer en abril.
A dos años para los Juegos Olímpicos 2028
Los Juegos Olímpicos se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028 y ofrecerán tanto boletos individuales como experiencias de hospitalidad premium. La organización ha garantizado que al menos un millón de localidades estarán disponibles al precio base de 28 dólares y que aproximadamente un tercio del total de entradas costará menos de 100 dólares, con el objetivo de hacer el evento accesible a un público amplio y diverso. En cuanto a los Juegos Paralímpicos, la venta de entradas está prevista para 2027.
Durante una ceremonia realizada en el Memorial Coliseum, que reunió a más de 300 atletas olímpicos y paralímpicos, el director de LA28, Reynold Hoover, destacó el valor simbólico de asistir a los Juegos. "Una entrada para los Juegos es mucho más que un asiento en las gradas. Es una oportunidad de presenciar la historia y formar parte de momentos impresionantes en los que celebramos lo mejor de la humanidad y vivimos la unidad a través del poder del deporte", afirmó. Con este mensaje, Los Ángeles 2028 refuerza su promesa de ofrecer una experiencia inolvidable tanto dentro como fuera de las competencias.