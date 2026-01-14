Senegal y Marruecos son finalistas de la Copa Africana

La Copa Africana de Naciones está a punto de escribir un nuevo capítulo en su rica historia. Tras dos semifinales intensas y cargadas de emoción, el torneo ya conoce a los protagonistas de la gran final, que se disputará el próximo domingo 18 de enero en el Estadio Prince Moulay Abdellah, en Marruecos. La expectativa crece a medida que se acerca el duelo que definirá al nuevo campeón del continente.
Senegal aseguró su boleto al partido decisivo luego de superar a Egipto en un resultado que no sorprendió a propios y extraños, confirmando el gran momento que atraviesa el conjunto de África occidental. Por su parte, Marruecos hizo valer su solidez colectiva y su jerarquía futbolística para instalarse en la final tras derrotar a Nigeria en tanda de penales.
Senegal y Marruecos por la gloria de África
El comité organizador ha confirmado que el encuentro más esperado del certamen se celebrará en Rabat, Marruecos, donde se espera un estadio repleto y un ambiente electrizante. La atención del fútbol africano —y del mundo— se centrará en este escenario, con el pitazo inicial programado para las 13:00 horas, según el horario de Guatemala.
Los "Leones del Atlas", guiados por su orden táctico y talento individual, buscarán ratificar su dominio continental y levantar el trofeo en casa. Enfrente estarán los "Leones de la Teranga", decididos a defender su prestigio y sumar una nueva estrella a su palmarés. Más allá del título, este choque promete ser un espectáculo de alto nivel, con varias de las figuras más destacadas del fútbol actual luchando por la gloria africana.