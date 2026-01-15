 Amarini Villatoro debuta con triunfo con Cartaginés
Deportes

Debut soñado para Amarini Villatoro con Cartaginés de Costa Rica

El técnico guatemalteco debió afrontar situaciones adversas para lograr los primeros tres puntos con su nuevo club.

Compartir:
Amarini Villatoro logra primer triunfo con Cartaginés en arranque de la liga costarricense de futbol
Amarini Villatoro logra primer triunfo con Cartaginés en arranque de la liga costarricense de futbol / FOTO: Cartaginés

"Arranca un nuevo año y lo hacemos juntos. Los invitamos al Fello contra Guadalupe, los primeros tres puntos se quedan en casa", así había sido la invitación dada por el técnico guatemalteco, Amarini Villatoro, quien cumplió con su promesa, ya que logró debutar en la liga costarricense con un triunfo muy significativo, ya que lo hizo con un hombre menos y tras remontar un 0-1.

Ayer, en el estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich, ubicado en Cartago, recibió al guatemalteco Amarini Villatoro en su primer partido como estratega del Club Sport Cartaginés. Su club recibió al Guadalupe en la fecha 1 de la Liga de Futbol de Primera División de Costa Rica.

En la recta final del primer tiempo, 45+3, e presentó la expulsión de Carlos Barahona. El defensor de Cartaginés le cometió una falta por atrás a Elián y fue amonestado. Al árbitro Rigo Prendas lo llamaron desde el VAR y tras revisar la acción le mostró tarjeta roja directa, dejando al equipo de Villatoro con un jugador menos para la segunda tapa.

Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginés

Amarini Villatoro regresa al fútbol de Costa Rica para dirigir al Cartaginés, club que marcará su segunda experiencia en el país, luego de su paso por Pérez Zeledón en la temporada 2021/22.

Remontada

La apertura del marcador cayó cuando se jugaban 11 minutos de reposición del primer tiempo. Marvin Angulo ejecutó un tiro de esquina y Suhander Zúñiga desvió el esférico de cabeza enviándolo al fondo de su propia portería para el 0-1.

Para el complemento Cartaginés salió con una buena actitud y se negó a bajar los brazos. El esfuerzo tuvo su recompensa y en el 52' el mexicano Diego González emparejó las cifras con un remate de zurda en una muy buena ejecución de tiro libre directo. Sin quitarle mérito al gol del lateral, la respuesta del portero Rodiney Leal fue deficiente.

Los de casa tomaron confianza y al 76' llegó el 2-1. Axel Amador, quien ingresó de cambio en Guadalupe, fue presionado y perdió el balón. Cartaginés hizo una buena jugada y Cristopher Núñez habilitó en el área a Johan Venegas. El 'Cachetón' definió bien con un remate derecha.

Con esta remontada, el equipo de Amarini Villatoro dio la alegría a sus aficionados y logró sumar las primeras tres unidades que lo colocan entre el grupo de victoriosos de la primera fecha del futbol costarricense.

Además de Cartaginés, el Pérez Zeledón y el Herediano lograron triunfos. Resta el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.   

En Portada

Los criminales que siguen en el Ministerio Público: Arévalo reacciona por captura de líder comunitariot
Nacionales

"Los criminales que siguen en el Ministerio Público": Arévalo reacciona por captura de líder comunitario

08:50 AM, Ene 15
INFOM acciona ante la CC para recuperar su capacidad de financiamiento municipal t
Nacionales

INFOM acciona ante la CC para recuperar su capacidad de financiamiento municipal

08:23 AM, Ene 15
Guatemala se prepara para la Max Tott 2026t
Deportes

Guatemala se prepara para la Max Tott 2026

07:29 AM, Ene 15
Zendaya regresa a Euphoria: Revelan el primer tráiler t
Farándula

Zendaya regresa a Euphoria: Revelan el primer tráiler

07:06 AM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos