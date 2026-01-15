Amarini Villatoro debuta con triunfo con Cartaginés

"Arranca un nuevo año y lo hacemos juntos. Los invitamos al Fello contra Guadalupe, los primeros tres puntos se quedan en casa", así había sido la invitación dada por el técnico guatemalteco, Amarini Villatoro, quien cumplió con su promesa, ya que logró debutar en la liga costarricense con un triunfo muy significativo, ya que lo hizo con un hombre menos y tras remontar un 0-1.
Ayer, en el estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich, ubicado en Cartago, recibió al guatemalteco Amarini Villatoro en su primer partido como estratega del Club Sport Cartaginés. Su club recibió al Guadalupe en la fecha 1 de la Liga de Futbol de Primera División de Costa Rica.
En la recta final del primer tiempo, 45+3, e presentó la expulsión de Carlos Barahona. El defensor de Cartaginés le cometió una falta por atrás a Elián y fue amonestado. Al árbitro Rigo Prendas lo llamaron desde el VAR y tras revisar la acción le mostró tarjeta roja directa, dejando al equipo de Villatoro con un jugador menos para la segunda tapa.
Remontada
La apertura del marcador cayó cuando se jugaban 11 minutos de reposición del primer tiempo. Marvin Angulo ejecutó un tiro de esquina y Suhander Zúñiga desvió el esférico de cabeza enviándolo al fondo de su propia portería para el 0-1.
Para el complemento Cartaginés salió con una buena actitud y se negó a bajar los brazos. El esfuerzo tuvo su recompensa y en el 52' el mexicano Diego González emparejó las cifras con un remate de zurda en una muy buena ejecución de tiro libre directo. Sin quitarle mérito al gol del lateral, la respuesta del portero Rodiney Leal fue deficiente.
Los de casa tomaron confianza y al 76' llegó el 2-1. Axel Amador, quien ingresó de cambio en Guadalupe, fue presionado y perdió el balón. Cartaginés hizo una buena jugada y Cristopher Núñez habilitó en el área a Johan Venegas. El 'Cachetón' definió bien con un remate derecha.
Con esta remontada, el equipo de Amarini Villatoro dio la alegría a sus aficionados y logró sumar las primeras tres unidades que lo colocan entre el grupo de victoriosos de la primera fecha del futbol costarricense.
Además de Cartaginés, el Pérez Zeledón y el Herediano lograron triunfos. Resta el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.
⏰ 75' Gol de Johan Venegas y Cartaginés ya gana 2-1 ante Guadalupe. pic.twitter.com/7X0la6gCeH— FUTV (@FUTVCR) January 15, 2026