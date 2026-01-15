Jefté Betancor: "Hace 9 años quise dejar el futbol"

Jefté Betancor, autor del gol en el minuto 90+5 con el que el Albacete eliminó al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey (3-2), reconoció tras el partido que "es lo más grande" que le ha pasado en el futbol, un deporte que quiso dejar "hace nueve años".
"Es lo más grande que ha pasado en el fútbol. Son las cosas con las que sueña uno cuando es pequeño. Hoy se ha dado y estoy muy feliz porque hemos trabajado como cabrones para eliminar a uno de los mejores equipos del mundo. Esto va por mi mujer, por mis padres, por mis hijos...", dijo Betancor en RTVE.
"Hace nueve años quise dejar el fútbol y soñando y trabajando mucho mira como estamos, disfrutando de todo esto", añadió Betancor.
"Los necesitaba, el fin de semana fallé dos ocasiones muy claras y estoy muy feliz", completó un futbolista que llegó al Albacete cedido en verano procedente de Olympiacos tras jugar fuera de España desde 2018, pasando por Austria, Rumanía, Chipre y Grecia.
Un Albacete que eliminó al Real Madrid, dando la sorpresa en Copa del Rey, algo en lo que creyeron desde el principio.
"Sabíamos que era muy difícil, pero fuimos con todo desde el principio. Nos lo merecemos porque hemos luchado como cabrones", explicó Betancor.
⚽️¡El héroe de la noche!— RNE Deportes (@RNEdeportes) January 14, 2026
Jefté Betancor ha marcado dos de los tres goles del Albacete para eliminar al Real Madrid, el segundo en el minuto 94.
?️"Es lo más grande que me ha pasado en el fútbol. Es lo que uno sueña desde pequeño". pic.twitter.com/OygT4NGy6g
Real Madrid, eliminado
Lejos de arreglar cualquier problema del Real Madrid con Xabi Alonso, el estreno de Álvaro Arbeloa dejó el peor sabor de boca posible con derrota y eliminación de la Copa del Rey ante un Albacete que firmó el primer triunfo de su historia frente al club blanco, encontrando el premio a su fe con un tanto de Jefté en el añadido.
El Real Madrid perdió la segunda competición de las cuatro a las que aspiraba en tres días. De la derrota en el clásico en la final de la Supercopa de España, que puso fin a la breve etapa de Xabi Alonso, pasó a uno de esos capítulos sonrojantes para su historia en una Copa del Rey que pocas veces pone en valor. Con un equipo de circunstancias se despidió en Albacete ante un equipo de Segunda.
No era el día para juzgar a Arbeloa, pero estas derrotas manchan. Sin referentes como Mbappé, Bellingham, Tchouaméni o Rodrygo. Con rotaciones que convierten la Copa del Rey en un ejercicio de fe. La puesta de largo en el cambio sobre la marcha del Real Madrid, el primer día sin Xabi Alonso, dejó las mismas lagunas y no despejó ninguna duda. Ni reacción de orgullo ni mejoría en el juego.
*Información EFE.