 Resultado Albacete vs. Real Madrid - 8vos final Copa del Rey
Deportes

¡Fracaso merengue! Real Madrid eliminado en la Copa del Rey

El Real Madrid fracasa en la Copa del Rey, cayendo ante un Albacete valiente y decidido. Sin ideas, sin carácter y superado en intensidad, el gigante blanco firmó una eliminación bochornosa.

Compartir:
Álvaro Arbeloa y Franco Mastantuono en el partido entre Albacete y Real Madrid por la Copa del Rey - EFE
Álvaro Arbeloa y Franco Mastantuono en el partido entre Albacete y Real Madrid por la Copa del Rey / FOTO: Agencia EFE

Veintiún años después de su último enfrentamiento oficial, Albacete y Real Madrid volvieron a verse las caras, esta vez en los octavos de final de la Copa del Rey. El estadio Carlos Belmonte fue el escenario de un partido cargado de emoción, intensidad y dramatismo, que terminó resolviéndose por detalles puntuales y dejó una de las grandes sorpresas del torneo.

Lejos de lo que podría sugerir la diferencia de categorías y plantillas, el encuentro no fue sencillo para el Real Madrid. El Albacete, pese a ubicarse en los últimos puestos de la Liga Hypermotion, mostró orden, valentía y personalidad desde el inicio. Su esfuerzo tuvo recompensa al minuto 45, cuando Javier Villar adelantó a los locales y encendió a la afición manchega, que comenzaba a soñar con la hazaña.

Real Madrid consuma un nuevo fracaso

Sin embargo, cuando el descanso parecía llegar con ventaja local, el conjunto blanco reaccionó. En la última jugada de la primera parte, Franco Mastantuono aprovechó un tiro de esquina y, con un remate dentro del área, igualó el marcador, devolviendo la calma momentánea al Real Madrid y dejando el partido completamente abierto para el segundo tiempo.

En la reanudación, el desgaste físico empezó a notarse en el Albacete, y el Real Madrid adelantó líneas en busca del gol que le diera la clasificación. No obstante, el tiempo transcurría y el tanto visitante no llegaba. Cuando todo apuntaba a una prórroga, apareció Jefté Betancor para marcar el 2-1, desatando la locura en el Carlos Belmonte, sin embargo, Gonzalo García empataría al 90 con un remate de cabeza.

Cuando todo parecía irse a la prórroga, otra vez aparecería Jefté Betancor para anotar el gol de la victoria al 90+4 y consumar el 3-2, una jugada llena de errores le costaría caro a los merengues y sellando un histórico "Albacetazo".

Con este resultado, el Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey y consumó un nuevo tropiezo, en un partido que además marcó el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo. Para el Albacete, en cambio, la victoria quedará grabada como una noche inolvidable, símbolo de coraje, fe y fútbol, en la que un club modesto logró derribar a uno de los gigantes del balompié español.

Foto embed
Albacete vs. Real Madrid por octavos de final de la Copa del Rey - Agencia EFE

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo al presentar segundo informe: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congresot
Nacionales

Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congreso

11:42 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos