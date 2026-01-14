Resultado Albacete vs. Real Madrid - 8vos final Copa del Rey

Veintiún años después de su último enfrentamiento oficial, Albacete y Real Madrid volvieron a verse las caras, esta vez en los octavos de final de la Copa del Rey. El estadio Carlos Belmonte fue el escenario de un partido cargado de emoción, intensidad y dramatismo, que terminó resolviéndose por detalles puntuales y dejó una de las grandes sorpresas del torneo.
Lejos de lo que podría sugerir la diferencia de categorías y plantillas, el encuentro no fue sencillo para el Real Madrid. El Albacete, pese a ubicarse en los últimos puestos de la Liga Hypermotion, mostró orden, valentía y personalidad desde el inicio. Su esfuerzo tuvo recompensa al minuto 45, cuando Javier Villar adelantó a los locales y encendió a la afición manchega, que comenzaba a soñar con la hazaña.
Real Madrid consuma un nuevo fracaso
Sin embargo, cuando el descanso parecía llegar con ventaja local, el conjunto blanco reaccionó. En la última jugada de la primera parte, Franco Mastantuono aprovechó un tiro de esquina y, con un remate dentro del área, igualó el marcador, devolviendo la calma momentánea al Real Madrid y dejando el partido completamente abierto para el segundo tiempo.
En la reanudación, el desgaste físico empezó a notarse en el Albacete, y el Real Madrid adelantó líneas en busca del gol que le diera la clasificación. No obstante, el tiempo transcurría y el tanto visitante no llegaba. Cuando todo apuntaba a una prórroga, apareció Jefté Betancor para marcar el 2-1, desatando la locura en el Carlos Belmonte, sin embargo, Gonzalo García empataría al 90 con un remate de cabeza.
Cuando todo parecía irse a la prórroga, otra vez aparecería Jefté Betancor para anotar el gol de la victoria al 90+4 y consumar el 3-2, una jugada llena de errores le costaría caro a los merengues y sellando un histórico "Albacetazo".
Con este resultado, el Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey y consumó un nuevo tropiezo, en un partido que además marcó el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo. Para el Albacete, en cambio, la victoria quedará grabada como una noche inolvidable, símbolo de coraje, fe y fútbol, en la que un club modesto logró derribar a uno de los gigantes del balompié español.