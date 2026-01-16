 ¿Cuándo se sortean los cuartos de final de Copa del Rey?
Deportes

¿Cuándo se sortean los cuartos de final de Copa del Rey?

Tras la eliminación del Real Madrid, el Barcelona es el candidato número uno para el título copero.

Compartir:
Barcelona es uno de los clasificados a cuartos de final de la Copa del Rey
Barcelona es uno de los clasificados a cuartos de final de la Copa del Rey / FOTO: EFE

El jueves, las clasificaciones del Valencia y del F. C. Barcelona terminaron por completar el cuadro de honor que disputará los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026, donde solamente logró llegar un club de Segunda División, el Albacete Balompié, el equipo que eliminó al Real Madrid con gol de Jefté Betancor al minuto 90+5.

El Valencia llegó al estadio Municipal El Plantío y derrotó 0-2 al Burgos Club de Futbol con goles de Rubén Iranzo (10) y Umar Sadiq (50) para sellar su boleto a cuartos de final de la Copa del Rey.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick visitó la cancha del Campos de Sport de El Sardinero y derrotó 0-2 al Racing de Santander con anotaciones de Ferrán Torres (66) y Lamine Yamal (90+5) para ser el último clasificado a cuartos de final. 

Con estas dos últimas clasificaciones, quedó completo el cuadro de cuartofinalistas:

  • Real Sociedad 
  • Athletic Club 
  • Atlético Madrid 
  • Betis 
  • Alavés 
  • Valencia 
  • Barcelona 
  • Albacete (Segunda División)
Barcelona es cuartofinalista de Copa del Rey

Goles de Ferran Torres y Lamine Yamal sirvieron para que el Barcelona completara el cuadro de clasificados a cuartos de final de la Copa del Rey.

¿Cuándo es el sorteo de cuartos de final?

El sorteo de los cuartos de final de la Copa de Rey tendrá lugar el lunes 19 de enero de 2026 a partir de las 13:00 horas de España (06:00 horas de Guatemala), en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Futbol de Las Rozas. Esta sede vuelve a acoger el tradicional procedimiento de extracción de bolas que determinará los emparejamientos.

La ceremonia podrá seguirse en Teledeporte, RTVE Play, Movistar+ y el canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), permitiendo a los aficionados presenciar en directo cómo se configurará una ronda que solo dejará cuatro supervivientes.

La presencia del Albacete, único equipo de Segunda División, es uno de los elementos más singulares de esta edición. Según la normativa, el club de menor categoría jugará como local, por lo que el estadio Carlos Belmonte será sede de su eliminatoria de cuartos.

En el caso de los otros clubes de La Liga, el local será el equipo que salga primero de las balotas. El sorteo es libre. 

Jefté Betancor: “Hace 9 años quise dejar el futbol”

El jugador del Albacete, autor del gol que eliminó al Real Madrid brindó una emotiva entrevista tras el histórico partido.

En Portada

Baldetti recibe autorización para permanecer en su viviendat
Nacionales

Baldetti recibe autorización para permanecer en su vivienda

08:35 AM, Ene 16
La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacetet
Deportes

La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete

08:22 AM, Ene 16
Cuatro heridos en ataque armado dentro de un bus en ruta al Pacíficot
Nacionales

Cuatro heridos en ataque armado dentro de un bus en ruta al Pacífico

07:56 AM, Ene 16
Julio Iglesias comparte comunicado tras denuncias de supuesto abuso a exempleadast
Farándula

Julio Iglesias comparte comunicado tras denuncias de supuesto abuso a exempleadas

07:19 AM, Ene 16

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos