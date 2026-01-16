¿Cuándo se sortean los cuartos de final de Copa del Rey?

El jueves, las clasificaciones del Valencia y del F. C. Barcelona terminaron por completar el cuadro de honor que disputará los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026, donde solamente logró llegar un club de Segunda División, el Albacete Balompié, el equipo que eliminó al Real Madrid con gol de Jefté Betancor al minuto 90+5.
El Valencia llegó al estadio Municipal El Plantío y derrotó 0-2 al Burgos Club de Futbol con goles de Rubén Iranzo (10) y Umar Sadiq (50) para sellar su boleto a cuartos de final de la Copa del Rey.
Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick visitó la cancha del Campos de Sport de El Sardinero y derrotó 0-2 al Racing de Santander con anotaciones de Ferrán Torres (66) y Lamine Yamal (90+5) para ser el último clasificado a cuartos de final.
Con estas dos últimas clasificaciones, quedó completo el cuadro de cuartofinalistas:
- Real Sociedad
- Athletic Club
- Atlético Madrid
- Betis
- Alavés
- Valencia
- Barcelona
- Albacete (Segunda División)
¿Cuándo es el sorteo de cuartos de final?
El sorteo de los cuartos de final de la Copa de Rey tendrá lugar el lunes 19 de enero de 2026 a partir de las 13:00 horas de España (06:00 horas de Guatemala), en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Futbol de Las Rozas. Esta sede vuelve a acoger el tradicional procedimiento de extracción de bolas que determinará los emparejamientos.
La ceremonia podrá seguirse en Teledeporte, RTVE Play, Movistar+ y el canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), permitiendo a los aficionados presenciar en directo cómo se configurará una ronda que solo dejará cuatro supervivientes.
La presencia del Albacete, único equipo de Segunda División, es uno de los elementos más singulares de esta edición. Según la normativa, el club de menor categoría jugará como local, por lo que el estadio Carlos Belmonte será sede de su eliminatoria de cuartos.
En el caso de los otros clubes de La Liga, el local será el equipo que salga primero de las balotas. El sorteo es libre.