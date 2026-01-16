La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete

La Liga condenó cualquier insulto racista y mostró su apoyo al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, que fue objeto de cánticos racistas el miércoles antes del partido de la Copa del Rey en Albacete, en el que el equipo blanco fue eliminado (3-2).
"Desde La Liga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vinícius, La Liga está contigo", escribió el organismo en redes sociales, junto al lema La Liga. La fuerza de nuestro futbol contra el racismo.
Antes del partido, en el que debutó como entrenador madridista Álvaro Arbeloa y Vinícius fue titular, se escucharon cánticos racistas dirigidos al brasileño, que ya ha sido anteriormente objeto de este tipo de ofensas, condenadas judicialmente como delitos de odio.
Comunicado del Albacete sobre incidente con Vinícius
En tanto, el jueves, Albacete emitió un comunicado condenando la actitud de los aficionados que insultaron de forma racista a Vinícius.
"Si Albacete y su Alba se caracterizan por algo es por su hospitalidad. Nuestra afición ha sido reconocida en innumerables ocasiones como una de las más deportivas y cordiales del fútbol español. Por ello duele y avergüenza a partes iguales que imágenes terribles, indignas y denunciables de índole racista empañen una noche mágica en el Carlos Belmonte por actuaciones de espectadores que no respetan ni representan lo que encarna el albacetismo. No vamos a consentir, bajo ningún concepto, que nuestra ciudad y nuestro Club queden señalados por comportamientos aislados indeseables", señaló el Albacete en su comunicado publicado en la página web de la institución.
Le lanzaron una banana a Vinicius Jr ayer en Albacete. Lamentable.— MT2 (@madrid_total2) January 16, 2026
2026 gente y aún hay racistas, son un asco. pic.twitter.com/cf6hFfahxV
Añadió: "Queremos comunicar que desde el Albacete Balompié ya estamos trabajando en la identificación de quien arrojó un plátano (banano) al terreno de juego. Una labor para la que demandamos la ayuda de las instituciones competentes y de nuestra afición, a la que requerimos de su cooperación durante este proceso a través del email [email protected] con cualquier tipo de información o imagen que ayude a aclarar quién fue el responsable de este acto".
Por último, el Albacete, en nombre de toda su afición: "Desea mostrar su apoyo a Vinicius Junior, al Real Madrid y a todos los madridistas frente a comportamientos tan deleznables, manifestando de nuevo nuestro total compromiso con la ardua labor de erradicar del fútbol -y de la sociedad, en general- cualquier comportamiento de índole racista, xenófobo o discriminatorio".
A minutos de empezar el partido Courtois a salido en redes sociales a denunciar los insultos racistas de la gente del albacete contra vinicius, "BASTA YA DE RACISMO", son sus palabras ante la insitencia de un publico que en lugar de denunciar a los medios les han reido el chiste... pic.twitter.com/HJUBNL7Jxi— Daniel Madridista (@DanMadridista7) January 14, 2026