 La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete
Deportes

La Liga condena insultos racistas a Vinícius en Albacete

Por su parte, Albacete pide apoyo a la afición para identificar a la persona que lanzó un plátano (banano) al terreno de juego.

Vinícius en una acción con Real Madrid durante Copa de Rey
Vinícius en una acción con Real Madrid durante Copa de Rey

La Liga condenó cualquier insulto racista y mostró su apoyo al jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, que fue objeto de cánticos racistas el miércoles antes del partido de la Copa del Rey en Albacete, en el que el equipo blanco fue eliminado (3-2).

"Desde La Liga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vinícius, La Liga está contigo", escribió el organismo en redes sociales, junto al lema La Liga. La fuerza de nuestro futbol contra el racismo.

Antes del partido, en el que debutó como entrenador madridista Álvaro Arbeloa y Vinícius fue titular, se escucharon cánticos racistas dirigidos al brasileño, que ya ha sido anteriormente objeto de este tipo de ofensas, condenadas judicialmente como delitos de odio.

Quique Sánchez Flores hace fuerte crítica sobre Vinícius

Una de las citas más fuertes brindadas por Quique Sánchez fue que “Vini” no representa los valores del Real Madrid.

Comunicado del Albacete sobre incidente con Vinícius

En tanto, el jueves, Albacete emitió un comunicado condenando la actitud de los aficionados que insultaron de forma racista a Vinícius.

"Si Albacete y su Alba se caracterizan por algo es por su hospitalidad. Nuestra afición ha sido reconocida en innumerables ocasiones como una de las más deportivas y cordiales del fútbol español. Por ello duele y avergüenza a partes iguales que imágenes terribles, indignas y denunciables de índole racista empañen una noche mágica en el Carlos Belmonte por actuaciones de espectadores que no respetan ni representan lo que encarna el albacetismo. No vamos a consentir, bajo ningún concepto, que nuestra ciudad y nuestro Club queden señalados por comportamientos aislados indeseables", señaló el Albacete en su comunicado publicado en la página web de la institución.

Añadió: "Queremos comunicar que desde el Albacete Balompié ya estamos trabajando en la identificación de quien arrojó un plátano (banano) al terreno de juego. Una labor para la que demandamos la ayuda de las instituciones competentes y de nuestra afición, a la que requerimos de su cooperación durante este proceso a través del email [email protected] con cualquier tipo de información o imagen que ayude a aclarar quién fue el responsable de este acto".

Por último, el Albacete, en nombre de toda su afición: "Desea mostrar su apoyo a Vinicius Junior, al Real Madrid y a todos los madridistas frente a comportamientos tan deleznables, manifestando de nuevo nuestro total compromiso con la ardua labor de erradicar del fútbol -y de la sociedad, en general- cualquier comportamiento de índole racista, xenófobo o discriminatorio".

Emisoras  Escúchanos