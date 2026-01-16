Presentan la Media Maratón Max Tott 2026

Este día se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Media Maratón Max Tott 2026, la cual celebrará su edición 88 el próximo domingo 25 de enero a partir de las 06:30 horas. La "Carrera de los Barrios" partirá de la calle Juan Chapín en zona 1 capitalina y tendrá meta en el Campo Marte de zona 5 capital. El evento de enero tendrá varias categorías las cuales estarán disponibles para hombre y mujeres, con un incentivo económico para los mejores.
Carlos Tott Román, nieto de Max Tott, fundador de la carrera, comentó en la conferencia de prensa que esta competencia representa "una fiesta". Añadió: "Don Max era mi abuelo, un hombre que se hizo asimismo. Como deportista destacó en el atletismo. Representó a Guatemala en La Habana, Cuba, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 1930. También fue directivo deportivo".
Asimismo, Carlos Tott Román recordó: "En 1952, bajo su administración (de Max Tott), se logró llevar a Mateo Flores, Luis Velázquez y Guillermo Rojas a la Maratón de Boston. En esa ocasión se puso a Guatemala en lo más alto del atletismo mundial, por el primer lugar de Mateo y el tercero de Luis Velásquez. Rojas también logró cruzar la meta pese a una enfermedad".
Sobre la Media Maratón Max Tott
Carlos Tott Román confirmó que la competencia se llevará a cabo el domingo 25 de enero a partir de las 06:00 horas y partirá desde la calle Juan Chapín para finalizar en el Campo Marte.
Tott también habló de la Expo, la cual se realizará los días viernes 23 y sábado 24 de enero en horarios de 09:00 a 18:00 horas en el Salón 9 del Parque de la Industria. Ahí, se entregarán los números, chips y otro tipo de obsequios.
Una de las novedades para esta competición será el cambio en el recorrido, con el fin de alcanzar los metros reglamentarios para completar los 21.0975 kilómetros que consta una media maratón.
"Salimos de la calle Juan Chapín en sentido contrario, daremos la vuelta al Cerro del Carmen para luego pasar por un costado de la iglesia Candelaria y con eso ya tenemos los metros necesarios para que la media maratón tenga el recorrido reglamentario", explicó Carlos Tott Román.
La denominada "Carrera de los Barrios" pasará por lugares emblemáticos de Guatemala como: Cerro del Carmen, iglesia de Candelaria, puente Asunción, bulevares Jardín de la Asunción y La Paz, Instituto Austriaco Guatemalteco, Ciudad Cayalá, bulevares Rafael Landívar y Vista Hermosa, Tribuna y el Campo Marte.
Las categorías
- Juvenil (de 14 a 17 años)
- Libre (de 18 a 39 años)
- Máster (de 40 a 59 años)
- Super Máster (de 60 años en adelante)
- No videntes
- Silla de ruedas
Los premios
En la categoría libre, se premiarán a los primeros cuatro lugares, tanto en rama masculina y la femenina con Q15 mil para el primer lugar, Q5 mil para el segundo, Q2 mil 500 para el tercero y mil quetzales para el cuarto lugar.
Para la super máster, los premios son Q1 mil 500 para el primer lugar, Q750 para el segundo y Q500 para el tercero.
Respecto a la máster y juvenil también habrá incentivo para los primeros tres lugares: Q2 mil el primer lugar, Q750 el segundo y Q500 el tercero.
Para cerrar los premios, los no videntes y sillas de ruedas tendrán mil quetzales para el primer lugar y Q500 para el segundo puesto.