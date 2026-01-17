 Abucheos a jugadores del Madrid previo al juego ante Levante
Deportes

Abucheos a jugadores del Real Madrid previo al juego ante Levante

La afición, harta de la dinámica reciente del equipo, pasó de la advertencia a la acción y recibió a los jugadores con una pitada monumental durante el calentamiento

Compartir:
Kylian Mbappé en su llegada al Estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid C:F:
Kylian Mbappé en su llegada al Estadio Santiago Bernabéu / FOTO: Real Madrid C.F.

El Santiago Bernabéu fue escenario de una tarde tensa incluso antes de que rodara el balón. La afición del Real Madrid, harta de la dinámica reciente del equipo, pasó de la advertencia a la acción y recibió a los jugadores con una pitada monumental durante el calentamiento. Los abucheos reflejaron un descontento acumulado tras una serie de acontecimientos que han sacudido al club y que han puesto a prueba la paciencia del madridismo.

En apenas una semana, el conjunto blanco vivió un auténtico terremoto deportivo e institucional. La derrota en la Supercopa de España fue el primer golpe, seguida por la inesperada salida de Xabi Alonso del banquillo y la apuesta por Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. Para colmo, en su estreno oficial, el equipo quedó eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey, un fracaso que terminó de encender los ánimos de una grada acostumbrada a competir por todos los títulos.

Descontento en la afición del Real Madrid

El encuentro liguero ante el Levante supuso la puesta de largo de Arbeloa en el Bernabéu, tras el debut amargo en Copa con derrota en Albacete. El técnico apostó por el regreso de Kylian Mbappé a la titularidad, acompañado de nombres importantes como Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, en un intento claro por recuperar sensaciones y credibilidad ante su público.

En su primera apuesta en LaLiga, Arbeloa devolvió a Fede Valverde al lateral derecho y formó un tridente ofensivo con Gonzalo García, Vinícius Júnior y Mbappé. Con hasta seis cambios respecto al once anterior, el nuevo entrenador buscó una reacción inmediata tras la eliminación copera. Sin embargo, más allá del planteamiento táctico, el mensaje desde la grada fue claro: el Bernabéu exige respuestas, resultados y un equipo a la altura de su historia.

En Portada

Reportan disturbios en tres cárceles; entre ellas, Renovación 1t
Nacionales

Reportan disturbios en tres cárceles; entre ellas, Renovación 1

09:39 AM, Ene 17
El Real Madrid gana entre abucheost
Deportes

El Real Madrid gana entre abucheos

08:58 AM, Ene 17
El Kremlin critica a Washington sin atreverse a mencionar a Trumpt
Internacionales

El Kremlin critica a Washington sin atreverse a mencionar a Trump

07:58 AM, Ene 17
Realizan operativos en autobuses del transporte extraurbanot
Nacionales

Realizan operativos en autobuses del transporte extraurbano

08:45 AM, Ene 17

Temas

Guatemala#liganacionalEE.UU.Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaReal MadridLiga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos