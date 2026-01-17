Álvaro Arbeloa defiende a Florentino Pérez y Vinícius

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró, tras ser preguntado por los cánticos, por parte de la afición madridista este sábado en el Bernabéu, que pidieron la "dimisión" de Florentino Pérez, presidente del club, que se deben a una "campaña" de gente que "no quiere al Real Madrid"
"Sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. No me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto", contestó en rueda de prensa.
"Para mí es una suerte tener a un presidente que es el más importante, junto con Santiago Bernabéu, en la historia de este club. Siete Copas de Europa, más de 60 títulos entre fútbol y baloncesto... Todos los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a Florentino de presidente, de lo que ha hecho en el club y de donde vienen los pitos y por qué vienen", añadió.
Un Florentino Pérez que fue objeto de crítica por una parte de la afición del Real Madrid en un partido ante el Levante en el Bernabéu (2-0) en el que los pitos fueron protagonistas después de los malos resultados recientes del equipo.
Arbeloa defiende a Vinícius
Asimismo, Álvaro Arbeloa mostró máximo respeto por el comportamiento del aficionado madridista que silbó en el Santiago Bernabéu a sus jugadores, especialmente al brasileño Vinícius Junior, al que volvió a defender a ultranza convencido de que será clave en "muchos títulos" y recordando lo que ya ha dado al club blanco. "Siempre he sido una persona que ha respetado mucho y lo seguirá haciendo al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y a este club le hace grande la exigencia de nuestro público. Sabemos de dónde venimos y lo que nos pide el Bernabéu. Esa exigencia la debemos tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más y no hay nada que reprochar a la afición", aseguró en rueda de prensa. "Como entrenador del Real Madrid lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinícius. Voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den el máximo número de balones posibles porque es el jugador más desequilibrante del mundo. Refleja lo que es el Real Madrid. No tiene miedo, siempre la pide, defiende el escudo a capa y espada y lo ha hecho desde que llegó siendo un niño. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y nos va a dar muchos títulos como ya ha hecho", añadió en rueda de prensa Arbeloa.
*Información EFE.