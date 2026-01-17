Resultado Levante vs. Real Madrid - Jornada 20 LaLiga

El Real Madrid logró una victoria necesaria ante el Levante, pero lejos estuvo de ser una noche tranquila en el Santiago Bernabéu. El 2-0 final maquilló una realidad incómoda: la afición continúa profundamente molesta tanto con la directiva como con varios futbolistas señalados en las últimas semanas y a los que se apunta como protagonistas indirectos de la salida de Xabi Alonso del banquillo blanco. El triunfo no logró silenciar el descontento.
Desde el inicio del encuentro, el ambiente fue tenso. Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Federico Valverde fueron objeto de constantes abucheos por parte de la grada, reflejo de una fractura evidente entre el equipo y su afición. Además, un sector del estadio volvió a cargar contra el presidente Florentino Pérez, reclamando su salida por lo que consideran una gestión deficiente en los dos últimos años, tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Real Madrid gana pero no convence
En lo estrictamente futbolístico, el Real Madrid resolvió el partido en la segunda mitad. Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 58 desde el punto de penalti, una falta que él mismo provocó con su habitual desequilibrio. Apenas siete minutos después, Raúl Asencio amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un balón parado, sentenciando un encuentro que dejó más dudas que certezas en esta nueva etapa.
El partido también marcó otro capítulo en la transición del club, ya con Álvaro Arbeloa al mando del primer equipo. El nuevo entrenador logró su primer triunfo en el Bernabéu, aunque el juego del equipo y la reacción del público evidencian que el proyecto aún está lejos de convencer. La sensación general es que el resultado fue positivo, pero insuficiente para devolver la calma a un entorno cada vez más exigente e impaciente.
Y es que los últimos siete días han sido un auténtico calvario para el madridismo. La derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, la destitución de Xabi Alonso, la eliminación copera frente al Albacete con una actuación cercana a lo bochornoso y, ahora, una victoria rodeada de críticas, han marcado una semana convulsa. Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene segundo en LaLiga con 48 puntos, a solo uno del líder Barcelona, que aún debe disputar su partido pendiente ante la Real Sociedad en San Sebastián.