 Nueva victoria para el Cartaginés de Amarini Villatoro
Deportes

Nueva victoria para el Cartaginés de Amarini Villatoro

El técnico guatemalteco arrancó con paso perfecto en Cartaginés con seis de seis puntos posibles y ahora afronta su primer gran desafío ante Alajuelense el próximo miércoles.

Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés de Costa Rica - instagram @cartaginescr
Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés de Costa Rica / FOTO: instagram @cartaginescr

El Club Sport Cartaginés ha iniciado el torneo con paso firme bajo la dirección del técnico guatemalteco Amarini Villatoro. Con seis puntos de seis posibles, los brumosos confirmaron su buen momento tras imponerse 0-2 en condición de visita ante Puntarenas, en un partido exigente que puso a prueba su carácter y solidez. Los goles de Diego González y Emmanuel Brenes marcaron la diferencia en un compromiso donde el orden táctico y la efectividad fueron claves para sellar el triunfo.

El trabajo de Villatoro ha sido sobresaliente y merece especial reconocimiento. El estratega guatemalteco aún no ha podido estar en el banquillo debido a la falta del permiso de trabajo, una situación que también afecta a su cuerpo técnico conformado por Fredy Sontay y Leopoldo Posadas. A pesar de estas limitaciones administrativas y de no poder contar todavía con sus refuerzos por temas de papelería, el Cartaginés ha sabido responder en la cancha y ejecutar con precisión la idea de juego del entrenador.

El próximo reto de Amarini Villatoro

Más allá de los resultados, destaca la forma en que han llegado las victorias. En la primera jornada, los brumosos mostraron una gran fortaleza mental al remontar un partido con un hombre menos frente a Guadalupe en el estadio "Fello" Meza. Posteriormente, ante Puntarenas y en condición de visita, el equipo incluso elevó su rendimiento, demostrando equilibrio, personalidad y una clara identidad futbolística.

El primer gran reto para Amarini Villatoro y su proyecto llegará este miércoles 21 de enero, cuando el Cartaginés reciba en el estadio "Fello" Meza al tricampeón centroamericano, Liga Deportiva Alajuelense. El encuentro, programado para las 20:00 horas, será una prueba de alto nivel que permitirá medir el verdadero alcance de este inicio prometedor y el potencial de un equipo que, pese a las adversidades, ilusiona a su afición.

