 El Girona refuerza su portería con la llegada de Ter Stegen
Deportes

El Girona refuerza su portería con la llegada de Ter Stegen

Ter Stegen refuerza la portería del Girona en busca de continuidad y minutos clave para el Mundial, tras perder protagonismo esta temporada en el Barça.

Compartir:
El Girona refuerza su portería con la llegada de Ter Stegen - instagram @gironafc
El Girona refuerza su portería con la llegada de Ter Stegen / FOTO: instagram @gironafc

El Girona y el FC Barcelona hicieron oficial este martes la cesión de Marc-André Ter Stegen hasta el final de la presente temporada. El guardameta alemán, ya recuperado de la lesión de espalda que le mantuvo fuera en el inicio del curso, llega a Montilivi con el objetivo claro de volver a competir con regularidad. La operación responde tanto a la necesidad del portero de sumar minutos como al interés del Barça de aligerar parcialmente su masa salarial, en un contexto en el que Joan García se ha consolidado como titular indiscutible para Hansi Flick.

Capitán azulgrana y con contrato en vigor hasta 2028, Ter Stegen había perdido protagonismo incluso en la Copa del Rey, donde fue suplente recientemente. A sus 32 años, el alemán entiende que necesita continuidad para mantenerse en la élite internacional y aspirar a la titularidad con la selección alemana en el próximo Mundial. Esa urgencia deportiva ha sido clave para que aceptara un cambio de aires, pese a su larga y exitosa trayectoria en el Camp Nou.

El Girona se refuerza con el experimentado Ter Stegen

En Girona, su llegada abre un nuevo debate bajo palos. Míchel Sánchez deberá decidir si mantiene la confianza en Paulo Gazzaniga o apuesta por la experiencia y el prestigio de Ter Stegen, algo que no ocurrió en anteriores cesiones de porteros como Pau López o Dominik Livakovic. El argentino, muy señalado en la primera vuelta, ha ido creciendo con el equipo, y el técnico ha reiterado públicamente su respaldo, lo que añade interés a la gestión de la portería en los próximos meses.

Más allá de la competencia interna, el fichaje supone un salto cualitativo para el conjunto gerundense. Ter Stegen aterriza en Montilivi con el aval de 423 partidos con el Barcelona, 44 internacionalidades y un palmarés que incluye una Liga de Campeones, seis Ligas y seis Copas del Rey.

El club lo ha definido como un portero moderno, completo y con liderazgo, destacando su juego con los pies y sus reflejos. Se trata de la tercera incorporación invernal del Girona, que refuerza su proyecto con un nombre de peso internacional y eleva sus aspiraciones para la segunda mitad de la temporada.

Foto embed
Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona - Agencia EFE

En Portada

Inspeccionan Torre de Tribunales ante supuesta amenaza de bombat
Nacionales

Inspeccionan Torre de Tribunales ante supuesta amenaza de bomba

04:50 PM, Ene 20
Del abucheo a la ovación: Vinícius guía la resurrección del Real Madridt
Deportes

Del abucheo a la ovación: Vinícius guía la resurrección del Real Madrid

03:55 PM, Ene 20
VIDEO. Celular decomisado a pandillero revela destrucción de evidencias tras ataques a PNCt
Nacionales

VIDEO. Celular decomisado a pandillero revela destrucción de evidencias tras ataques a PNC

02:30 PM, Ene 20
¡Es oficial! Zootopia se convierte en la película animada más taquillera de la historiat
Farándula

¡Es oficial! Zootopia se convierte en la película animada más taquillera de la historia

03:52 PM, Ene 20

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos