 Resultado Xelajú MC vs Aurora, Primera jornada Clausura 2026
Deportes

Ganar, gustar y golear: Xelajú ilusiona desde la primera jornada

En el debut de Roberto Hernández como técnico, Xelajú MC fue contundente y goleó 4-0 a Aurora, dejando una gran primera impresión en el arranque del Clausura 2026.

Celebración de Xelajú MC ante Aurora - Willber Colloy
Celebración de Xelajú MC ante Aurora / FOTO: Willber Colloy

El Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco comenzó con una auténtica exhibición en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC dejó claro que quiere ser protagonista desde el primer día. En un duelo entre dos clubes históricos del balompié nacional, los "Superchivos" se impusieron con autoridad ante Aurora FC, ganando, gustando y goleando ante su afición, que respondió con entusiasmo al arranque del campeonato.

El encuentro también marcó el debut de Roberto Hernández como director técnico de Xelajú MC, y no pudo tener un mejor estreno. El conjunto quetzalteco resolvió el partido en la primera mitad con una actuación contundente, gracias a las anotaciones de José Javier Longo y Jesús López, además de un autogol de Nicolás Lovato que terminó de desarticular a la defensa aurinegra. La intensidad, el orden y la efectividad fueron las principales virtudes de los locales en los primeros 45 minutos.

Xelajú inicia el torneo con el pie derecho

Para la segunda parte, Xelajú bajó ligeramente el ritmo, pero mantuvo el control del juego. Aurora intentó reaccionar, aunque sin la claridad necesaria para inquietar al cuadro altense. Finalmente, Derrickson Quirós selló la goleada con el 4-0 definitivo, coronando una noche redonda para los Superchivos y confirmando las buenas sensaciones dejadas en este inicio de torneo.

Con este resultado, Xelajú MC se coloca como líder provisional del Clausura 2026, a la espera de que se disputen los cinco partidos restantes de la primera jornada, aunque su amplia diferencia de goles le da grandes posibilidades de mantenerse en la cima.

El calendario, sin embargo, no dará tregua: Aurora recibirá a Municipal el domingo 25 de enero a las 11:00 horas, mientras que ese mismo día, a las 18:00 horas, Xelajú visitará al vigente campeón Antigua GFC en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Xelajú MC vs. Aurora - Primera jornada Clausura 2026 / Willber Colloy

Xelajú MC vs. Aurora - Primera jornada Clausura 2026 / Willber Colloy

Xelajú MC vs. Aurora - Primera jornada Clausura 2026 / Willber Colloy

Roberto Hernández, técnico de Xelajú MC / Willber Colloy

Xelajú MC vs. Aurora - Primera jornada Clausura 2026 / Willber Colloy

Xelajú MC vs. Aurora - Primera jornada Clausura 2026 / Willber Colloy

Xelajú MC vs. Aurora - Primera jornada Clausura 2026 / Willber Colloy

Xelajú MC vs. Aurora - Primera jornada Clausura 2026 / Willber Colloy

