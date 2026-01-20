 Sergio Ramos pudo volver a jugar en la liga francesa
Sergio Ramos pudo volver a jugar en la liga francesa

Sergio Ramos, sin equipo tras salir de Monterrey, despertó interés en Francia, mientras su futuro parece inclinarse hacia un ambicioso proyecto empresarial en Sevilla.

Sergio Ramos anotó su primer gol con Monterrey
FOTO: EFE

Sergio Ramos, histórico defensor español y uno de los referentes más importantes del fútbol europeo en las últimas dos décadas, se encuentra actualmente sin equipo tras anunciarse su salida de Monterrey en diciembre de 2025. A sus 39 años, el sevillano sigue generando interés en el mercado internacional, y aunque varios clubes han evaluado su situación, solo uno ha manifestado públicamente su intención de incorporarlo: el OGC Niza de la Ligue 1 francesa.

De acuerdo con el portal francés FootMercato, la directiva del Niza analizó seriamente la posibilidad de fichar a Ramos como una solución a los problemas defensivos que ha mostrado el equipo durante la presente temporada. La experiencia, liderazgo y jerarquía del central eran vistos como un valor añadido para reforzar la zaga; sin embargo, la propuesta no contó con el respaldo del entrenador Claude Puel, quien finalmente descartó la llegada del excapitán del Real Madrid.

La vida de Sergio Ramos

Mientras su futuro deportivo permanece en el aire, la actualidad de Sergio Ramos parece orientarse hacia el ámbito empresarial. En las últimas semanas, el defensor ha estado en Sevilla explorando una operación de gran envergadura: la posible compra del Sevilla FC, club donde se formó y dio sus primeros pasos como futbolista profesional. La institución andaluza atraviesa un momento delicado a nivel institucional y se encuentra a la venta, lo que ha despertado el interés del camero.

Ramos se encuentra en la capital andaluza desde el pasado 15 de enero, acompañado por su abogado, Julio Senn, con quien ha mantenido reuniones con distintos accionistas del club. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, y será en los próximos días o incluso semanas cuando se conozcan más detalles sobre este movimiento que podría marcar un nuevo capítulo en la vida del futbolista, esta vez lejos del césped pero muy cerca de sus raíces.

Sergio Ramos en su presentación con el Sevilla el 6 de septiembre del 2023

