Fermín López: "Hemos hecho un gran trabajo"

El mediapunta del Barcelona Fermín López, autor de un doblete en la victoria del Barcelona en Praga frente al Slavia (2-4) en la Liga de Campeones, aseguró que su equipo merecía sumar los tres puntos, ya que hicieron "un gran trabajo".
"No es fácil jugar con este frío. Te duelen los pies, la manos, todo el cuerpo, pero no es excusa. Hemos hecho un gran partido y sumamos una victoria importante", valoró el futbolista andaluz en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.
Fermín calificó de "importante" una victoria que permite al equipo azulgrana mantener vivo el objetivo de conseguir la clasificación directa a los octavos de final de la 'Champions', que podría certificar si gana en la última jornada de la fase liga al Copenhague dentro de una semana.
"Sabíamos que era un partido difícil por el frío en el campo. Se nos ha puesto difícil con su gol, pero hemos sabido remontar, después han empatado y hemos afrontado el segundo tiempo mejor", analizó el internacional español, quien lamentó que su equipo no fuera capaz de mantener la portería a cero.
Con su doblete, Fermín fue designado como el mejor jugador del partido, un premio que espera repetir "muchas veces más".
Habla Lewandowski
El delantero del Barcelona Robert Lewandowski ha admitido, tras vencer por 2-4 en el Eden Arena al Slavia de Praga, que al equipo le ha costado adaptarse al frío y a las condiciones del terreno de juego del estadio checo.
"No es fácil jugar a -5 o -7 Cº, con este clima y en este campo y hemos necesitado un tiempo para adaptarnos", ha declarado a los micrófonos de Movistar + a la conclusión del partido.
En este sentido, Lewandowski ha reconocido que, en la primera parte, el equipo "ha tenido algunos problemas", como los dos goles de córner que ha encajado. "En la segunda, hemos jugado mejor, también en ataque, y hemos controlado más el partido", ha añadido.
Pedri y su cambio
El centrocampista Pedro González 'Pedri' fue sustituido en el minuto 61 del partido contra el Slavia Praga, de la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, aquejado de una dolencia muscular.
El canario se dejó caer al césped con muestras de dolor en la pierna derecha y en su lugar ha entrado el mediapunta Dani Olmo.
Esta temporada, Pedri ya sufrió una rotura del bíceps femoral a finales de octubre y, antes del parón navideño, unas molestias musculares le impidieron jugar contra el Villarreal.
