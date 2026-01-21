 Laporta espera que Ter Stegen regrese al Barça
Deportes

Laporta espera que Ter Stegen regrese al Barça

El presidente del Barça asegura que la cesión de Ter Stegen al Girona se da por la necesidad del alemán de jugar partidos para ir al Mundial. "Después ya hablaremos", aseguró.

Joan Laporta junto a Marc-André Ter Stegen - FC Barcelona
Joan Laporta junto a Marc-André Ter Stegen / FOTO: FC Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que espera que la salida del capitán Marc-André ter Stegen, cedido al Girona hasta final del temporada, sea "un hasta luego" y ha justificado este movimiento por la necesidad del alemán de jugar partidos para ir al Mundial.

"Se ha dado esta circunstancia contradictoria. Queremos lo mejor para él, al mismo tiempo lo queremos en el Barça, pero sabemos que si quiere jugar el Mundial tiene que jugar partidos y estando recuperándose de una lesión aquí quizás era más difícil", ha valorado el máximo dirigente azulgrana.

Laporta espera a Ter Stegen tras el Mundial

En declaraciones a los medios de comunicación que han acompañado al Barcelona a Praga, donde el equipo catalán se enfrentará este miércoles por la noche al Slavia en la Liga de Campeones, Laporta ha afirmado que Ter Stegen "sabe que el Barça es su casa" y no ha descartado su regreso la próxima temporada: "Esto es una cesión hasta final de curso. Espero que vaya al Mundial y después ya hablaremos. Tiene contrato con nosotros, sigue siendo jugador del Barça. Le deseo lo mejor al gran capitán, porque es una persona excepcional", ha añadido.

Sobre el partido de esta tarde contra el Slavia Praga en la penúltima jornada de la fase liga de la Champions, Laporta ha comentado que ve "posible" cumplir el objetivo de terminar entre los ocho primeros clasificados.

"Si ganamos los dos partidos que quedan seremos candidatos seguro. Será muy importante tener más goles que los rivales. Viendo como está la clasificación muchos equipos pueden estar empatados", ha concluido. 

Ter Stegen dialoga con Míchel Sánchez, técnico del Girona - Girona FC

