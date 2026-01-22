 Así fue el error arbitral en el Malacateco-Marquense
Deportes

Clausura 2026: Así fue el error arbitral en el Malacateco-Marquense

La situación generó un descontento entre los jugadores de los "Leones Amarillos del Occidente", quienes terminaron perdiendo ese duelo.

Steb Morales es objeto de críticas por su arbitraje
Steb Morales es objeto de críticas por su arbitraje / FOTO: Fan Toros del Malacateco

El árbitro guatemalteco Steb Morales fue uno de los protagonistas en el triunfo de Malacateco sobre Marquense en la fecha inaugural del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El duelo se disputó anoche en el estadio de Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, pero un error de Morales derivó en el gol del triunfo por parte de los locales.

Era el minuto 64, el partido estaba 1-1, y Malacateco tenía una jugada a la ofensiva, la cual terminó con un remate de Nelson Andrade y una atajada del portero visitante Manuel Sosa, por ende, era tiro de esquina para los de casa.

El árbitro Steb Morales marcó el tiro de esquina y señaló el vértice derecho del ataque de los "Toros", pero en un momento de viveza, Ángel López ejecutó el tiro de esquina desde el vértice opuesto sorprendiendo a Sosa y a todo Marquense con un gol olímpico para el 2-1, que sería el marcador final.  

Ante el gol y el aval de Morales, los jugadores de Marquense reclamaron que la jugada se debió hacer del otro lado, situación que fue pasada por alto por Morales y el gol fue concedido al minuto 64.

Error arbitral

Para el analista arbitral, Jonathan Polanco, hubo un desconocimiento de la regla por parte de Step Morales. "Según la regla 17 -página 151- establece el saque de esquina se debe realizar en el cuadrante más cercano al punto donde el balón sale. Además, la señal es clara del árbitro que debí ser en el otro lado. Gol viciado", afirmó Polanco en su perfil de @VAR502GT.

Sucede que la regla 17, la que se refiere al saque de esquina, dice en el punto 17.1 (procedimiento): "El balón se colocará en el cuadrante de esquina más cercano al lugar por el que cruzó la línea de meta o al que ocupaba el guardameta cuando se le sancionó".

Otros procedimientos en el cobro de un tiro de esquina:

  • El balón deberá estar inmóvil y ejecutará el saque un jugador del equipo atacante
  • El balón estará en juego una vez haya sido golpeado con el pie y se mueva con claridad; no será necesario que salga del cuadrante de esquina
  • No se deberá mover el poste del banderín
  • Los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9.15 metros del cuadrante de esquina hasta que el balón esté en juego

Este error arbitral es uno de los más comentados durante los primeros cuatro partidos disputados durante la fecha 1 del Clausura 2026, la cual continúa este jueves con los duelos Municipal-Mictlán (16:00 horas) y Guastatoya-Mixco (18:00 horas).  

