 Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

Por su parte, la futbolista guatemalteca es, junto a Alejandría Godínez, de las jugadoras con más minutos jugados en el plantel azul.

Ana Lucía Martínez completó su cuarta titularidad con Cruz Azul Femenil
Ana Lucía Martínez completó su cuarta titularidad con Cruz Azul Femenil / FOTO: @AzulFemenil

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez sumó su cuarta titularidad con el Cruz Azul Femenil en la Liga MX Femenil, Torneo Clausura 2026, donde el equipo azul visitó a la "Rayadas" de Monterrey y cayeron por marcador de 2-1.

Durante la cuarta fecha del Clausura 2026, la chapina Ana Lucía Martínez fue parte del once titular que envío el técnico mexicano Diego Testas. Con ello, Analú sumó su cuarta titularidad en la misma cantidad de jornadas de la fase regular, y es la segunda jugadora del plantel con la mayor cantidad de minutos jugados, solo superada por Alejandría Godínez Herrera, la portera del equipo.

Godínez suma un total de 360 minutos, correspondientes a los cuatro juegos completos de la fase regular. En tanto, la jugadora guatemalteca lleva 359 minutos, debido a que en el duelo de la tercera jornada ante Pachuca, Ana Lucía Martínez salió de cambio en el minuto 89. El resto de los tres partidos sí logró completarlos.

Ana Lucía Martínez vivió un emotivo momento previo al Cruz Azul vs. Chivas

Las lágrimas de Ana Lucía Martínez lo dijeron todo: su familia apareció de sorpresa en el estadio para acompañarla en un emotivo reconocimiento con Cruz Azul.

Dos goles en cuatro partidos

Ana Lucía Martínez no pudo anotar anoche ante Monterrey y mantiene en dos, la cantidad de anotaciones durante las primeras cuatro fechas de competencia.

En el primer partido de competencia, el Cruz Azul Femenil venció de visitante a León con marcador de 0-5 y ahí Analú anotó un doblete. Para la segunda fecha, hubo empate 0-0 ante Chivas de Guadalajara. En la tercera fecha, derrotaron 1-0 a Pachuca con gol de Michaela Abam.

Y anoche, Cruz Azul visitó al Monterrey en el estadio BBVA, y el marcador determinó una derrota 2-1, la primera en el campeonato. El primer gol lo hizo Lucia García Córdoba al minuto 28, el segundo gol para las locales lo marcó Lourdes Martínez Baraja al 57; el descuento en el partido lo marcó Michaela Abam al 65, y con ello se decretó la derrota del equipo de la connacional.

Foto embed
Ana Lucía Martínez destaca con Cruz Azul Femenil - @AzulFemenil

Quinta fecha

Finalizada la cuarta fecha, el líder de la Liga MX Femenil es Monterrey con 12 puntos, el sublíder es América con 10 y el tercer lugar Pumas con 10.

En tanto, el Cruz Azul Femenil de Ana Lucía Martínez es octavo puesto con 7 puntos, los mismo que el noveno lugar, Tigres, pero con la diferencia que las felinas solo han disputados tres juegos.

La quinta fecha del Clausura 2026 de la liga femenil mexicana traerá para el Cruz Azul la visita a Ciudad Juárez cuando visite a F. C. Juárez el próximo sábado 24 de enero a las 17:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez. 

