 Mictlán vence a Municipal por la fecha 1 del Clausura 2026
Deportes

Mictlán sorprende a Municipal y le gana de visita

William Fajardo fue el héroe en Escuintla y marcó el cuarto doblete en la fecha inaugural del campeonato.

Mictlán derrota a Municipal en jornada inaugural del Clausura 2026
FOTO: CSD Mictlán

Municipal y Atlético Mictlán debutaron este jueves 22 de enero en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, y lo hicieron en el estadio municipal Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla, debido a la sanción que pesa contra los "Rojos" tras los incidentes ocurridos en la pasada final ante Antigua G. F. C., que dejó la inhabilitación del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol por dos partidos.  

Fue un primer tiempo para el olvido para Municipal, si bien fue el club que generó las mejores oportunidades de gol, un penalti fallado, un gol encajado, una expulsión marcaron los primeros 45 para el equipo "Mimado de la Afición".  

Los equipos empezaban con el reconocimiento dentro del terreno de juego, y en ese lapso de al menos 7 minutos, Juan Escobar encaró mal un centro y metió la mano, la cual fue sancionada por el árbitro Enrique de la Rosa, y era un penalti a favor de Municipal.

El ejecutor fue Yunior Pérez, pero el remate del cubano fue muy flojo, muy anticipado y al final terminó regalando su tiro al portero John Faust, quien en una buena ubicación dio rebote frontal y con ello evitó el primero en su portería. Eran apenas 10 minutos de juego. En dicha acción, Pérez se ganaba una tarjeta amarilla que sería trascendental en el partido.    

Jefry Bantes y Rodrigo Saravia intentaron abrir el marcador, pero sus remates no tomaron dirección a gol; John Méndez tuvo la mejor oportunidad para igualar las acciones tras un cabezazo que parecía ser mortal, de no ser la atajada fenomenal de Faust, de una muy buena actuación en la tarde escuintleca.

Otro momento crítico que vivió Municipal fue la doble amonestación de Yury Pérez que terminó en expulsión del jugador rojo al minuto 43. El cubano levantó de más su pierna e impactó en la humanidad de Julio Rodríguez, y el árbitro no dudó en mostrar la segunda amarilla, por consecuencia, la roja, y con ello, Municipal cerraría el primer tiempo y el partido con 10 jugadores. 

Foto embed
William Fajardo autor de doblete ante Municipal - CSD Mictlán

Doblete de William Fajardo 

El técnico nicaragüense Mario Acevedo intentó replantear el partido para el segundo tiempo e hizo dos variantes al arranque: Salieron Yasnier Matos y Cristian Jiménez para dar espacio a Rudy Muñoz y Nicolás Samayoa. Más adelante, al 55, salía John Méndez y entraba Pedro Altán.

Pero las cosas no le salían a Municipal, que se topó al 56 con el gol de William Fajardo para el 0-2, y el doblete del futbolista nacional. Era el cuarto doblete que se marcaba en esta primera fecha tras los goles de Janderson Pereira y Oscar Mejía en el triunfo de Cobán Imperial Sobre Antigua y el de Dairon Reyes en el triunfo de Comunicaciones sobre Achuapa.

Al 68, Acevedo completaba sus cambios: Rodrigo Saravia y Jefry Bantes salían y dejaban su lugar a Rudy Barrientos y César Archila, respectivamente.

Municipal pudo empatar al minuto 70, pero una pelota al palo de José Carlos Martínez impedía el gol, y la anotación 100 de "El Flaco". Diez minutos después, otra vez el delantero rojo se perdía el gol ante la salida del meta John Faust, quien por enésima vez se hacía el lesionado. 

El "Flaco" no bajó las armas, y en el 90+2, de 7 de reposición que se había dado, logró vencer al portero visitante y anotó el descuento (1-2) para su club, el 100 vestido como rojo en Liga Nacional. Municipal cayó en su primer partido del Clausura 2026, y con ello se queda sin invicto desde la primera fecha.

Municipal visitará a Aurora y Mictlán recibirá a Guastatoya en la segunda jornada del campeonato.

