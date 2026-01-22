 Resultado Guastatoya vs. Mixco por el Clausura 2026
Deportes

Guastatoya vence a Mixco y se ilusiona con escribir otra historia en el Clausura 2026

Con goles de Kevin Fernández y Santiago Gómez, el equipo de Pablo Centrone comienza a buen ritmo la segunda parte de la temporada.

Compartir:
Deportivo Guastatoya derrota a Mixco y sale de la zona del descenso
Deportivo Guastatoya derrota a Mixco y sale de la zona del descenso / FOTO: Guastatoya

La fecha inaugural del Torneo Clausura 2026 (temporada 2025-2026) concluyó este jueves 22 de enero con el duelo entre los Deportivos Guastatoya y Mixco en el estadio David Cordón Hichos, ubicado en Guastatoya la "Capital de la Amistad", El Progreso.  

El "Pecho Amarillo" dirigido por el técnico argentino Pablo Centrone estaba obligado a ganar en casa para ir dejando desde un principio la zona del descenso; en tanto, los de Fabricio Benítez, el técnico guatemalteco de los "Chicharroneros" debía buscar sumar alguna unidad para darle un bálsamo de positivismo al cuadro que fue eliminado prematuramente en la fase final del anterior certamen tras hacer un extraordinario camino en fase de clasificación.

La situación empezó bien para los guastatoyanos quienes lograron adelantarse en el partido con anotación de Kevin Fernández al minuto 18. El jugador de Capiatá, Paraguay, logró estrenarse con gol con su nueva camisola, la del "Pecho Amarillo".

La jugada se inició con un servicio de puerta por parte de Rubén Escobar, y luego de dos intentos fallidos por parte de los jugadores visitantes, el balón le llegó a Santiago Gómez, quien jugó de cabeza para Edison Avalos, que asistió a Fernández para que este cruzara al meta Kevin Moscoso para el 1-0.

La primera parte también estuvo marcada por el cambio de Kener Lemus. Su lugar fue ocupado por Oscar González, quemando así en 37 minuto el primer cambio para Benítez.

En el segundo tiempo, Mixco intentó rescatar un punto, pero Guastatoya presionaba y ponía peligro en la portería de Moscoso. 

El duelo se definió al minuto 72 cuando Santiago Gómez, otra de las nuevas incorporaciones en el plantel, aprovechó una diagonal perfecta de Edison Avalos para rematar y vencer a Kevin Moscoso. 

Con este resultado del 2-0, Guastatoya manejó mejor el cierre del partido y suma sus primeras tres unidades del Clausura 2026 y en el tema del acumulado está fuera de la zona del descenso por encima de Comunicaciones y Marquense. 

Resultados de la jornada:

  • Xelajú 4-0 Aurora
  • Cobán Imperial 5-1 Antigua: Se destacan dobletes de Janderson Pereira y Oscar Mejía
  • Achuapa 2-3 Comunicaciones: Se resalta doblete de Dairon Reyes
  • Malacateco 2-1 Marquense: Goles de Matías Roskopf y Ángel López
  • Municipal 1-2 Mictlán: Doblete de William Fajardo  
  • Guastatoya 2-0 Mixco: Goles de Kevin Fernández y Santiago Gómez

Jornada 2 del Clausura 2026 

  • Sábado 24 de enero: Comunicaciones-Cobán Imperial (18:00 horas) y Marquense-Achuapa (20:00 horas)
  • Domingo 25 de enero: Aurora-Municipal (11:00 horas), Mictlán-Guastatoya (13:45 horas), Mixco-Malacateco (15:45 horas) y Antigua-Xelajú (18:00 horas).
Mictlán sorprende a Municipal y le gana de visita

William Fajardo fue el héroe en Escuintla y marcó el cuarto doblete en la fecha inaugural del campeonato.

