Ter Stegen: "La despedida del Barcelona ha sido muy dura"

Ter Stegen, nuevo portero del Girona añadió que quiere jugar y que está "preparado" para ser titular desde el partido del lunes contra el Getafe en Montilivi.

Ter Stegen: "La despedida del Barça ha sido muy dura"
FOTO: EFE

El portero Marc-André ter Stegen reconoció este jueves en su presentación como nuevo jugador del Girona, donde jugará cedido hasta final de temporada, que la despedida del Barcelona ha sido "muy dura" y que "todavía" le cuesta hablar de ello porque ha sido "un cambio grave después de casi doce años" en el club azulgrana.

Ter Stegen, después de 423 partidos como culé, añadió que tiene "recuerdos inolvidables" del Barça que llevará "siempre en el corazón" y que en verano estará ahí "otra vez".

"Una vez pasado el día de la despedida ya sacas las piedras de la mochila y empiezas a pensar en lo que viene", añadió el portero alemán, quien se ha mostrado "muy feliz" por su llegada a Girona.

El Girona refuerza su portería con la llegada de Ter Stegen

Ter Stegen refuerza la portería del Girona en busca de continuidad y minutos clave para el Mundial, tras perder protagonismo esta temporada en el Barça.

Ter Stegen respeta la decisión de Flick

Explicó que respeta "al máximo" la decisión de Hansi Flick de confiar en Joan García como titular indiscutible, pero reconoció que quería "continuidad y jugar" porque tiene "objetivos personales", con el Mundial a la vuelta de la esquina.

También destacó que al principio no sabía si el Girona podía ser "una opción real" y que "no era una operación fácil", pero se congratuló de haber conseguido "una solución buena para todas las partes".

Además, afirmó que habló con el técnico del Girona, Míchel Sánchez, porque quería saber qué opinaba y qué quería de él. En este sentido, resaltó que los primeros contactos con el entrenador madrileño han sido "espectaculares".

Ter Stegen quiere aportar su "experiencia" y su "juego" a un equipo con "confianza" y un estilo de juego que le "pega muchísimo".

También admitió que Eric García, exjugador rojiblanco, le habló "súper bien" de su experiencia en Montilivi y que su caso puede ser "un ejemplo muy bueno para él" porque, tras pasar por el Girona, se ha convertido en "una pieza clave en el Barça".

Ter Stegen busca titularidad

Ter Stegen añadió que quiere jugar y que está "preparado" para ser titular desde el partido del lunes contra el Getafe en Montilivi, pero reivindicó que tiene "máximo respeto" por lo que ha hecho Paulo Gazzaniga en el Girona y agradeció el recibimiento del portero argentino y de todo el vestuario porque se siente "como en casa".

"La llegada ha sido súper agradable, súper bonita. Los veteranos me han hecho súper fácil la integración. (El uruguayo Cristhian) Stuani ya me ha enviado el catálogo de las multas", dijo el alemán entre risas.

El nuevo guardameta rojiblanco estuvo acompañado por el presidente, Delfí Geli, que alabó la figura de "uno de los mejores porteros del fútbol mundial, referente y ejemplo para muchos", y también por el director deportivo, Quique Cárcel.

Cárcel aseguró que es "un auténtico lujo" contar con un jugador de la talla de Ter Stegen y explicó que "cuando supimos que podía ser una opción real no dudamos", además de agradecer al Barça porque "ha puesto las cosas bastante fáciles".

*Información EFE.

