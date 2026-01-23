Tabla de goleadores del Clausura 2026, fecha 1 

Janderson Pereira de Cobán Imperial, Dairon Reyes de Comunicaciones, William Fajardo de Atlético Mictlán y Oscar Mejía también del "Príncipe Azul" fueron los cuatro jugadores que se acreditaron doblete de goles en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y con ello arrancan en la parte superior de la tabla de goleadores, que determinará al finalizar las 12 fechas quién fue el más certero.
En los seis juegos disputados entre martes, miércoles y jueves se marcaron un total de 23 anotaciones, siendo una de las jornadas más elevadas en anotaciones durante la temporada 2025, solamente superada por un gol por fecha 21 del Torneo Apertura 2025 cuando se marcaron un total de 24.
Cobán Imperial es por el momento el equipo destacado de la primera fecha ya que goleó al campeón nacional Antigua G. F. C. 5-1, con dos dobletes a cargo de Janderson Pereira y Oscar Mejía. Asimismo, el "Príncipe Azul" es el primer líder del Clausura 2026.
En tanto, los goles de William Fajardo toman mucha notoriedad en esta primera fecha ya que fueron los que sirvieron para el Atlético Mictlán derrotara a Municipal y en condición de visitante 1-2.
El otro jugador que anotó doblete en esta jornada fue el cubano Dairon Reyes, que ayudó a Comunicaciones a un triunfo ante Achuapa en el estadio Winston Pineda Gudiel por 2-3, pese a la victoria y la doble anotación del isleño, el "Crema" no pudo salir en la fecha inaugural de las casillas que condenarán a dos equipos al descenso.
Los otros anotadores en fecha 1 del Clausura 2026
Entre Pereira, Reyes, Fajardo y Mejía anotaron 8 de los 23 goles de la fecha inaugural, pero hubo 14 futbolistas que se entrenaron con un gol. En la fecha uno se contabilizó también un autogol.
Dentro de esos 14 jugadores quizá el más relevante es el gol de Carlos Mejía, hermano de Óscar Mejía. "Cuilapita" regresó a Liga Nacional tras un paso por la Liga Primera División y lo hizo con un golazo de tiro libre, el cual contó con la complicidad de Fredy Pérez, quien no atajó de forma correcta el balón.
La fecha 2 se desarrollará este sábado 24 y domingo 25 de enero.
Tabla de goleadores del Clausura 2026, fecha 1
|No.
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1
|Janderson Pereira (BRA)
|Cobán Imperial
|2
|2
|Dairon Reyes (CUB)
|Comunicaciones
|2
|3
|William Fajardo (GUA)
|Atlético Mictlán
|2
|4
|Oscar Mejía (GUA)
|Cobán Imperial
|2