Clausura 2026: Cobán Imperial golea al bicampeón Antigua

El técnico de Antigua G. F. C., el argentino Mauricio Tapia había avisado que el Torneo Clausura 2026 tendría un inicio difícil para el actual bicampeón nacional, y eso quedó demostrado la tarde de este miércoles 21 de enero tras una dolorosa derrota en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz ante el "Príncipe Azul", Cobán Imperial. Tapia no pudo dirigir el partido debido a problemas de salud ya que fue trasladado a un centro asistencial.
El cuadro cobanero, dirigido para este campeonato por el uruguayo Martín García, recibió en casa al club que busca en el Clausura 2026 el tricampeonato, pero la fuerza del "Príncipe Azul" letal para los "Panza Verdes" ya que un gol del capitán Janderson Pereira adelantaba a los locales en apenas tres minutos de juego.
A los 18, Cobán Imperial hacía el 2-0 por intermedio de Oscar Mejía, el hermano de "Cuilapita". Mejía le ganó la espalda a Enzo Fernández y con un cabezazo venció al portero nacional Luis Morán.
No se llegaba ni a la media hora de juego, y Cobán imperial sorprendía y dejaba boquiabiertos a propios y extraños ya que a los 27 caí el 3-0 gracias nuevamente a Oscar Mejía, quien ya se acreditaba un doblete en el partido.
Al término de los primeros 45 minutos los técnicos tuvieron una charla muy importante con sus jugadores de cada a la etapa complementaria, pero el trabajo oficioso que había hecho los cobaneros sería difícil de romper por parte de los bicampeones nacionales.
En la primera parte hubo tres amonestados. Luis de León por parte de Cobán Imperial; Gerson Chávez y Dewinder Bradley por parte de Antigua G. F. C.
Goleada de escándalo
Para la segunda parte, el capitán cobanero, Janderson Pereira hizo su doblete en el partido, era el 4-0 a favor de los locales en el minuto 54. Nadie daba crédito a lo que ocurría en el estadio verapacense.
A los 60 minutos, Cobán Imperial quería sacrificar al bicampeón nacional y lo logró al concretar el 5-0, gracias al tanto de Diego Chen, para la alegría total de los aficionados en el estadio. El descuento lo hizo Selvin Sagastume al 86 para el 5-1.
Con este resultado, Cobán Imperial empieza con pie derecho el Clausura 2026, y de momento ocupa el primer lugar, desplazando al segundo puesto al Xelajú M. C., que anoche derrotó 4-0 a Aurora en el estadio Mario Camposeco.
Por su parte, los jugadores Janderson Pereira y Oscar Mejía, con dos goles cada uno, se posicionan como los primeros goleadores del campeonato.
La segunda fecha será este fin de semana, y Cobán Imperial visitará el estadio Cementos Progreso para jugar ante Comunicaciones el sábado 24 a las 18:00 horas. Por su parte, Antigua recibirá a Xelajú el domingo 25 de enero a las 18:00 horas.