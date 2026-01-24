 Álvaro Arbeloa: "Ha sido una victoria de grupo y de equipo"
Deportes

Álvaro Arbeloa: "Ha sido una victoria de grupo y de equipo"

"Es una suerte tremenda tenerlo y hay que buscarle el máximo de veces posible", dijo el técnico del Real Madrid al referirse a Vinícius.

Compartir:
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid / FOTO: EFE

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, calificó este sábado el triunfo ante el Villarreal (0-2) como una "victoria de equipo y de grupo" y elogió el compromiso y la aportación de todos sus jugadores.

"La salida al campo del Villarreal era una de las más complicadas que nos quedaban en la Liga y hay que darle mucho mérito a la victoria", dijo el entrenador Arbeloa, que elogió el nivel demostrado por el brasileño Vinícius.

"Es una suerte tremenda tenerlo y hay que buscarle el máximo de veces posible", indicó Arbeloa, que pese a las buenas sensaciones señaló que su equipo tiene capacidad "para dar más".

"Tenemos margen de mejora. Tenemos pocos entrenamientos juntos y no hemos tenido tiempo para trabajar. Tenemos mucho que mejorar en todos los aspectos, pero empezando desde la solidez y el trabajo", explicó.

Su mejor arma

Arbeloa admitió que el contragolpe será una de las armas que utilizará su equipo "porque no se puede ir contra la naturaleza" de los jugadores.

"Al espacio son dominantes, veloces y definen bien. Cuando podamos correr, lo vamos a hacer", aseguró el preparador madridista, que también elogió la comunión que existe en el vestuario.

"Lo primero de un equipo es saber que tenemos que estar juntos. Vamos a pasar por situaciones complicadas, pero desde la unidad es como se consiguen los objetivos. Me he encontrado un grupo sano que se aprecia muchísimo y esta es la primera regla de cualquier deporte colectivo", sentenció Álvaro Arbeloa.

Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLiga

El Real Madrid venció 0-2 al Villarreal en La Cerámica con doblete de Mbappé, alcanzó los 51 puntos y es líder provisional de LaLiga, a la espera del partido del Barcelona este domingo ante el Oviedo.

*Información EFE.

En Portada

Guatemala gana premio al mejor estand de país en la FITURt
Nacionales

Guatemala gana premio al mejor estand de país en la FITUR

03:41 PM, Ene 24
Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLigat
Deportes

Real Madrid se coloca como líder provisional de LaLiga

03:57 PM, Ene 24
Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignaciónt
Internacionales

Agentes del ICE asesinan a un hombre en Minneapolis y desatan indignación

02:22 PM, Ene 24
Hallan con vida a la influencer La Nicholette tras días de búsqueda en Sinaloat
Farándula

Hallan con vida a la influencer "La Nicholette" tras días de búsqueda en Sinaloa

03:51 PM, Ene 24

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos