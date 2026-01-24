Las carreras más importantes en Guatemala para el 2026

Con el paso de los años, las carreras de atletismo se han convertido en uno de los eventos deportivos más populares entre los guatemaltecos. El crecimiento del running en el país ha impulsado la organización de competencias de alto nivel que reúnen a miles de corredores nacionales e internacionales. Para el año 2026, Guatemala contará con un calendario lleno de pruebas emblemáticas que destacan por su historia, exigencia y tradición.
Una de las competencias más representativas es el Medio Maratón Max Tott, considerado el medio maratón más antiguo de Guatemala y de toda Centroamérica, con más de 80 años de historia. Conocido como la "Carrera de los Barrios", se celebra cada año el último domingo de enero y recorre 21 kilómetros por distintos sectores de la Ciudad de Guatemala, siendo una cita obligatoria para los amantes del atletismo.
Otras carreras importantes en Guatemala
Otra de las carreras más importantes del país es la Media Maratón Internacional de Cobán, reconocida por la dificultad de su recorrido y por el alto nivel competitivo. Desde su primera edición en 1975, ha contado con la participación de corredores de élite provenientes de diferentes países, incluidos atletas africanos, lo que la ha posicionado como una de las pruebas más prestigiosas de la región.
El Medio Maratón Las Rosas también se ha consolidado como un evento de gran renombre a nivel nacional e internacional. Esta competencia se desarrolla en las calles coloniales de La Antigua Guatemala y fue celebrada por primera vez en 1982. Su combinación de historia, paisaje y exigencia física la convierte en una experiencia única para los corredores.
En la Ciudad de Guatemala se disputa el 21K de la Ciudad, una de las carreras más populares de los últimos años. Desde su creación en 2009, ha experimentado un crecimiento constante y actualmente reúne a más de 5,000 participantes. A partir de 2026, este evento marcará un hito al incorporar oficialmente la distancia de 42 kilómetros, transformándose en maratón.
El occidente del país también tiene un papel protagónico con la tradicional carrera de 21 kilómetros en Quetzaltenango, la cual recorre los principales puntos de la cabecera departamental. Esta prueba es muy valorada por los corredores debido a la altitud y a las condiciones climáticas propias de la región.
La Maya Maratón Internacional es otra de las competencias destacadas del calendario, ya que se disputa en los alrededores del Lago de Amatitlán y ofrece distancias de 21 y 42 kilómetros. Su recorrido, rodeado de paisajes naturales, representa un importante reto físico para los participantes.
Entre los eventos más recientes se encuentra el Esquipulas 21K, una carrera que ha ganado popularidad en poco tiempo. Se lleva a cabo en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, y se caracteriza por recorrer diversas calles de la ciudad, atrayendo a corredores de distintas partes del país.
Finalmente, no puede dejarse de lado la tradicional Carrera San Silvestre, que se realiza cada 31 de diciembre y se ha convertido en una cita emblemática para despedir el año. Aunque su sede principal es la Ciudad de Guatemala, también se desarrolla en otros departamentos, manteniendo viva una de las tradiciones deportivas más antiguas del país.
Carreras a tener en cuenta para este 2026:
- 10K Nocturna de la Ciudad de Guatemala
- Carrera Fundecán Salvavidas
- Ascenso a Los Cuchumatanes
- Carrera Héroes por la Vida y la Familia
- Carrera Luz y Sonido
- Carrera "Corre por el Zoo"
- San Silvestre
- Medio Maratón Max Tott
- Media Maratón Internacional de Cobán
- Medio Maratón Las Rosas
- 21K de la Ciudad de Guatemala
- Medio Maratón de San Juan Sacatepéquez
- Maratón de Guatemala (a partir de 2026)
- Esquipulas 21K
- Maya Maratón Internacional