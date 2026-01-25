Guillermo Almada: "Lamine Yamal es de otra galaxia"

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha valorado este domingo, tras perder contra el Barcelona en La Liga EA Sports (3-0), que el delantero azulgrana Lamine Yamal, autor de un gol acrobático, es "un jugador de otra galaxia por las resoluciones que toma en los momentos clave".
"Es una figura determinante en momentos de definición pese a su corta edad", ha afirmado el preparador uruguayo en la sala de prensa del Auditori 1899, adyacente al Spotify Camp Nou.
Guillermo Almada ha atribuido la derrota a "los errores puntuales" y "la falta de definición", y ha opinado que la forma en la que su equipo jugó en el primer tiempo y en los cuatro partidos previos bajo su dirección son "el camino a seguir" para optar a la permanencia. "Tenemos que insistir", ha remarcado.
"Siento un poco de tristeza. Estábamos habiendo un buen partido, compitiendo de igual a igual y los errores nos condenaron en lugares donde no nos podíamos equivocar. La jerarquía de los jugadores que enfrentamos no te iba a perdonar. Lamentablemente, nos terminó costando el partido", ha resumido.
Guillermo Almada ha insistido en que no pueden colaborar en las ocasiones de gol que genera el rival: "Tuvimos solidez. Lamentablemente cometimos errores individuales en zonas de peligro y ellos no perdonaron. En el primer tiempo no recuerdo ocasiones del Barcelona y, después de los goles, solo recuerdo una o dos más porque tomamos más riesgos".
??️| Guillermo Almada (Real Oviedo coach): "With Lamine Yamal, we're talking about a player from another galaxy. He's not like the rest." #fcblive pic.twitter.com/6ykWJDu7Zx— BarçaTimes (@BarcaTimes) January 25, 2026
Raphinha: "Mi mejor momento está por llegar"
El brasileño Raphael Dias Belloli 'Raphinha', autor del 2-0 ante el Oviedo, tras una gran definición en vaselina a raíz de un robo, ha comentado que su mejor momento del curso "está por llegar".
Raphinha acumula ocho goles en trece partidos. "Estoy haciendo mi trabajo, lo estoy haciendo como la temporada pasada. Siempre pienso que mi mejor momento está por llegar. Siempre busco evolucionar", ha dicho en declaraciones a Dazn.
"Sabíamos que sería un partido difícil ante un equipo que intenta jugar y te presiona mucho. No hemos estado en nuestro mejor momento en el primer tiempo, pero en la segunda mitad jugamos mejor y hemos marcado los goles", ha insistido.
El brasileño ha explicado que su gol ha sido producto de una presión arriba. "He intentado robar, lo he conseguido y me he sentido feliz por el gol", ha afirmado.
*Información EFE.