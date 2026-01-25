Janderson Pereira a Comunicaciones: "Sin ayudas, se van"

El actual goleador del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el brasileño Janderson Pereira dejó un menaje fuerte a la afición de Comunicaciones tras finalizado el partido donde Cobán Imperial venció a laos "Cremas" (2-3) y sigue de líder de la competencia.
Comunicaciones recibió a Cobán Imperial el sábado por la tarde en el estadio Cementos Progreso. Fue un buen partido que comenzó ganando el local con autogol de Byron Leal al minuto 14. Posteriormente, los cobaneros remontaron y colocaron el marcador parcial 1-3 con tantos de Janderson Pereira al minuto 28 y doblete de Uri Amaral en los 52 y 63. Por último, Karel Espino descontó al 90 para un filan 2-3 a favor del "Príncipe Azul".
El final del partido tuvo dos grandes momentos, uno fue protagonizado por la afición de Comunicaciones que a viva voz pidió la salida del portero Fredy Pérez. Y otro de los momentos fue cuando Janderson Pereira se dirigía a los camerinos. El jugador cobanero cruzó palabras con la afición local y este les dijo en tres oportunidades: "Sin ayudas, se van".
El mensaje, el cual fue dado en tonalidad de burla, y eso quedó demostrado con la sonrisa del protagonista, hace alusión a la actual situación de Comunicaciones, equipo que hoy no solamente ocupa casilla del descenso, sino que es último lugar de la tabla acumulada.
Dicha situación fue una herida al alma del aficionado "Crema" que desde el inicio de la temporada ve cómo su equipo no levanta cabeza y ocupa los últimos lugares, tanto en el Apertura 2025, donde quedó en la posición 12 tras la fase regular, y ahora, en el comienzo del Clausura 2026 donde solamente suma una victoria y en el acumulado también es casilla 12, la que lo condenaría al finalizar la fase normal al descenso.
Janderson Pereira, goleador
El jugador nacido en Quaraí, Brasil, el 18 de febrero de 1989 (por cumplir 37 años), ha tenido un arranque excepcional en el Torneo Clausura 2026 al tener presencia en el arco en tres oportunidades.
En la fecha 1, cuando recibieron al Antigua G. F. C., Janderson Pereira anotó un doblete, y anoche, ante Comunicaciones hizo su tercer gol del certamen, siendo por el momento goleador en solitario a la espera de culminarse la fecha 2.
En el Apertura 2025, Pereira hizo cuatro goles, por lo que está a uno de igualar su marca y dos para superarla.
En la temporada pasada, la 2024-2025, Janderson Pereira hizo 6 goles, divididos 3 en el Apertura 2024 y 3 en el Clausura 2025.