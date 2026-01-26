 El PSG ficha a Dro Fernández, canterano del Barça
El PSG ficha a Dro Fernández, canterano del Barça

"Dro" Fernández, disputó cinco partidos oficiales con el primer equipo del Barça, cuatro en Liga y uno en Champions League.

El Paris Saint-Germain confirmó este lunes la incorporación del joven mediapunta español Pedro "Dro" Fernández, una de las promesas más interesantes surgidas de la cantera del FC Barcelona. El futbolista firmó contrato con el club parisino hasta el año 2030, en una apuesta clara del PSG por el talento joven y el desarrollo a largo plazo. Con este movimiento, el conjunto francés refuerza su proyecto deportivo con un perfil creativo y moderno para el centro del campo.

Dro Fernández decidió abandonar el club azulgrana durante el mercado invernal en busca de mayores oportunidades y continuidad sobre el césped. En París vestirá el dorsal número 27, según informó la entidad francesa en un comunicado oficial. "Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia", expresó el jugador, quien destacó la grandeza histórica del club y su ilusión por defender la camiseta parisina.

Dro, la apuesta del PSG de Luis Enrique

El PSG definió al joven español como un mediocampista versátil, capaz de adaptarse a diferentes roles ofensivos. Su rápida progresión se explica por su calidad técnica, su visión de juego y su inteligencia para moverse entre líneas, cualidades que encajan con la identidad futbolística que busca imponer el club. En la capital francesa confían en que Dro continúe su crecimiento y se consolide progresivamente en la élite europea.

Nacido en Nigrán, Pontevedra, en 2008, Dro Fernández inició su formación en el ED Val Miñor Nigrán antes de incorporarse a La Masía en 2022. Debutó con el primer equipo del Barcelona en 2025, participando tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

Sin embargo, la fuerte competencia en su posición, con nombres como Fermín, Dani Olmo o Gavi, además de jugadores polivalentes como Raphinha o Lamine Yamal, limitó su protagonismo. Ahora, en el PSG, el joven talento español inicia una nueva etapa con el objetivo de ganar minutos, experiencia y protagonismo en uno de los grandes escenarios del fútbol europeo.

