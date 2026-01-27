Luis Enrique: "Firmo perder mañana y ganar la Champions"

Luis Enrique compareció ante los medios en la previa del decisivo encuentro entre el París Saint-Germain y el Newcastle, correspondiente al último partido de la fase previa de la Liga de Campeones. El técnico español dejó claro que, aunque el duelo es importante porque una victoria permitiría al PSG clasificarse directamente a los octavos de final, su visión va más allá del resultado inmediato. "Está claro que si ganamos nos metemos entre los ocho mejores, pero firmaría perder o empatar, pasar en el puesto 15, como el año pasado, pero luego ganar la Liga de Campeones", afirmó con franqueza.
El entrenador insistió en que la verdadera exigencia del torneo comienza en las rondas eliminatorias. "La auténtica Liga de Campeones empieza en octavos, con las eliminatorias y en las eliminatorias tenemos un equipo increíble", señaló Luis Enrique, quien alcanzará ante el Newcastle su partido número 150 al frente del club parisino. En esa misma línea, reconoció que una posible repesca no sería necesariamente negativa para su proyecto, ya que su equipo aún necesita tiempo y minutos para consolidarse, aunque subrayó que el objetivo inmediato sigue siendo ganar para evitarla.
Luis Enrique habla sobre la actualidad del PSG
En cuanto a la situación del grupo, el PSG se encuentra sexto en la clasificación con trece puntos, empatado con equipos de peso como Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. El técnico recordó el precedente de la temporada pasada, cuando lograron clasificarse en el último partido para la repesca y terminaron conquistando el trofeo por primera vez en su historia. Además, restó importancia a los antecedentes frente al Newcastle: "Ni me acuerdo de ellos, han cambiado muchas cosas, pero no hay espíritu de revancha".
Luis Enrique también se mostró satisfecho por el buen estado físico de su plantilla y por el regreso de jugadores importantes. "La Liga de Campeones es la mejor medicina, todo el mundo se recupera, es una competición muy motivadora", afirmó, al tiempo que confirmó la disponibilidad de Achraf Hakimi tras la Copa de África: "Llega tras una historia muy particular pero yo le he visto perfecto, estará entre los que jueguen el partido de mañana".
Finalmente, valoró positivamente la llegada del joven español Dro Fernández desde el Barcelona y reafirmó la política del club: "apuesta por jóvenes" y está "abierto a otras incorporaciones si surge la oportunidad".