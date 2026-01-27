Mourinho, sentimental antes de enfrentarse al Real Madrid

José Mourinho volvió a cruzar su pasado con el presente en la previa del duelo de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid. En la rueda de prensa celebrada este martes, el técnico portugués dejó claro que el enfrentamiento tiene un componente emocional especial para él. "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro (Arbeloa)", afirmó el entrenador encarnado, recordando su etapa al frente del club blanco y subrayando el vínculo personal que mantiene con la institución y con algunos de sus exjugadores.
Más allá de los sentimientos, Mourinho fue tajante al referirse a lo que se juega su equipo en el partido del miércoles. El Benfica está obligado a ganar para mantener vivas sus opciones en la máxima competición continental, una situación que el propio técnico describió con crudeza: "O matas o mueres de pie". Para el portugués, no hay margen para la especulación, y su equipo deberá asumir riesgos frente a un rival de máximo nivel.
Mourinho volverá a tener de frente al Real Madrid
Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid. Mourinho recordó su relación con él durante su etapa como futbolista y lo definió como uno de sus "niños", destacando no solo su rendimiento deportivo, sino también su calidad humana. Lo describió como "uno de los mejores hombres que ha jugado en el Real Madrid" y expresó su confianza en su futuro en los banquillos: "Espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador". Incluso fue más allá al asegurar que Arbeloa "puede entrenar a cualquier equipo del mundo".
En lo estrictamente futbolístico, Mourinho no escatimó elogios hacia el conjunto blanco y lanzó una advertencia clara sobre su peligrosidad. "Tiene jugadores top, de un nivel tan alto que si no metemos, el Madrid castiga, están a la espera de tu error y te castigan", señaló, consciente de que cualquier fallo puede resultar decisivo ante un rival acostumbrado a competir al máximo nivel en Europa. Aun así, insistió en que su equipo debe "intentar todo para ganar, sabiendo quién está al otro lado".
Finalmente, el técnico del Benfica también tuvo palabras para otro de sus exdirigidos, Xabi Alonso, al que volvió a incluir en el grupo de sus "chicos". Sobre su futuro como entrenador, Mourinho se mostró convencido de que "su carrera tomará otro rumbo, porque ha demostrado el nivel de entrenador al que puede llegar". De este modo, el portugués cerró una comparecencia marcada por la nostalgia, el respeto y la ambición competitiva, justo antes de un duelo decisivo en la Champions League.