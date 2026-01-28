River Plate anuncia la ampliación del Estadio Monumental

El Club Atlético River Plate confirmó una de las transformaciones más trascendentes de su historia reciente: la ampliación y el techado integral del estadio Monumental. El anuncio, encabezado por el presidente Stefano Di Carlo, marca el inicio de una nueva etapa para el club, que proyecta llevar la capacidad del estadio hasta los 101.000 espectadores. Con esta obra, River apunta a consolidar su casa como uno de los recintos deportivos más grandes y modernos del planeta, reforzando su peso institucional dentro y fuera del fútbol argentino.
Este proyecto se inscribe dentro de un proceso de modernización iniciado en 2020 bajo la conducción de Jorge Brito, que tuvo como primer gran hito la renovación total del campo de juego. La incorporación de césped híbrido y de sistemas avanzados de drenaje y climatización ubicó al Monumental en la vanguardia tecnológica de la región. Aquella inversión sentó las bases para una reconfiguración integral del estadio, pensada a largo plazo y con estándares internacionales.
Estadio Monumental será el más grande de Latinoamérica
La ampliación de las tribunas fue el paso siguiente. La readecuación del terreno, la reorganización de plateas y palcos y la mejora de accesos permitieron elevar el aforo hasta los actuales 85.018 espectadores, cifra que convirtió al Monumental en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica. Paralelamente, se renovaron sectores emblemáticos como el anillo 360°, el hall central y la fachada sobre la avenida Figueroa Alcorta, reforzando tanto la funcionalidad como la identidad visual del club.
La nueva obra, que comenzará en abril y tendrá un plazo estimado de 36 meses, contempla la construcción de una bandeja perimetral continua y la instalación de un techo que cubrirá prácticamente la totalidad de las tribunas. El diseño, desarrollado junto a la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, prevé la incorporación de 16.000 nuevas localidades, todas destinadas a socios y con butacas rojas y blancas que formarán una bandera alrededor del estadio. La inversión superará los 100 millones de dólares y se ejecutará sin afectar de manera significativa la localía ni el funcionamiento cotidiano del club.
Más allá del impacto deportivo, el techado del Monumental representa un salto estratégico en términos operativos y económicos. La cobertura permitirá reducir de forma considerable los costos de mantenimiento, proteger la infraestructura del desgaste climático y potenciar el perfil multipropósito del estadio para recitales y grandes eventos. Con esta ampliación, River Plate no solo agranda su casa, sino que reafirma un modelo de gestión sustentable, apoyado en sus socios y pensado para proyectar al club hacia el futuro sin perder su esencia.