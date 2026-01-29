Comunicaciones a un punto de salir de la zona del descenso

Este jueves 29 de enero se cierra la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con el duelo entre Malacateco y Atlético Mictlán (19:00 horas), pero el tema del descenso tuvo grandes noticias tras el resultado positivo de Comunicaciones ante Antigua en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Comunicaciones ganó y sumó tres puntos que lo hacen salir del último lugar del acumulado, más no de la zona del descenso, pero quedó a un punto de salir de esa incómoda situación.
Por su parte, Marquense cayó ante el líder Cobán Imperial y descendió hasta el sótano de la tabla cumulada de la temporada 2025-2026.
Asimismo, Deportivo Guastatoya que no aprovechó su condición de local, e igualó con Aurora 2-2 ahora está muy cerca de la zona del descenso.
Tabla general de la temporada
Disputadas tres fechas del Torneo Clausura 2026, y un total de 25 partidos de temporada 2025-2026, los dos últimos lugares de la tabla son Deportivo Marquense y Comunicaciones en las posiciones 12 y 11, respectivamente. Ambos clubes con 26 puntos, pero la diferencia de gol favorece a los capitalinos que tienen -10 comparados con los -20 de los "Leones Amarillos del Occidente". Si ellos terminaran al final de la temporada en esas casillas, serán los descendidos a la Liga de Futbol de Primera División de Guatemala.
Deportivo Guastatoya que igualó en casa ante Aurora 2-2 en un emotivo partido, parece ser el gran perdedor de la jornada 3 ya que alcanzó 27 puntos y quedó a un punto de estar en la zona del descenso, lo que significa que, tanto Comunicaciones y Marquense están a una unidad de salir de dicha zona.
Más arriba aparecen Achuapa y Mictlán, este último juega hoy ante Malacateco, y ambos tienen 28 unidades por lo que hoy mismo están a dos unidades de caer también a la zona del descenso, por lo que los "Conejos" del Atlético Mictlán deberán hacer lo posible por sumar puntos en el estadio Santa Lucía.
Partidos de la cuarta fecha para los clubes que están en la danza por la permanencia:
- Sábado 31 de enero: Municipal-Guastatoya (17:00 horas), Xelajú-Comunicaciones (19:00 horas) y Marquense-Antigua (21:00 horas)
- Domingo 1 de febrero. Mictlán-Achuapa (18:00 horas)