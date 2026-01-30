 Futuros duelos de octavos de final de Champions League
Deportes

Futuros duelos de octavos de final de Champions League

En la ruta para llegar a la final, el Barcelona podría enfrentar al campeón PSG en la fase de octavos de final.

Compartir:
Barcelona está anticipadamente en octavos de final a la espera de conocer a su rival
Barcelona está anticipadamente en octavos de final a la espera de conocer a su rival / FOTO: EFE

Este día se realizó el sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-2026, donde uno de los emparejamientos llamativos será la revancha que tendrá el Real Madrid ante Benfica, club que lo derrotó en la última fecha de la fase de liga y que lo obligó a jugar esta instancia.

Asimismo, quedó establecido el camino de los clubes para la fase de octavos de final, instancia donde ya se sumarán los clubes que terminaron en las casillas una a la ocho: Arsenal (1), Bayern Múnich (2), Liverpool (3), Tottenham (4), Barcelona (5), Chelsea (6), Sporting Lisboa (7) y Manchester City (8).  

En ese sentido, el Barcelona tendrá dos únicas opciones de posibles rivales para dicha instancia: Será el ganador de la serie entre Mónaco (FRA) vs. Paris Saint-Germain (FRA) o el ganador de la serie Qarabag (AZE) - Newcastle (ING).


Así quedan los play-offs de la Champions League

Conoce el destino que le tocó al Real Madrid, Juventus, PSG, Atlético Madrid, Inter, entre otros.


Futuros emparejamientos de octavos de final (sorteo el 27 de febrero) (la eliminatoria se jugará los días 10/11 y 17/18 de marzo):

  • 1. Ganador del Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA) / Arsenal (ING) o Bayern Múnich (GER)
  • 2. Ganador del Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER) / Bayern Múnich (GER) o Arsenal (ING)  
  • 3. Ganador del Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA) / Liverpool (ING) o Tottenham (ING)
  • 4. Ganador del Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP) / Tottenham (ING) o Liverpool (ING)
  • 5. Ganador del Mónaco (FRA) - PSG (FRA) / Barcelona (ESP) o Chelsea (ING)
  • 6. Ganador del Qarabag (AZE) - Newcastle (ING) / Chelsea (ING) o Barcelona (ESP)
  • 7. Ganador del Benfica (POR) - Real Madrid (ESP) / Sporting (POR) o Manchester City (ING)
  • 8. Ganador del Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA) / Manchester City (ING) o Sporting (POR)

  Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):

  • 1. Ganador 5 - Ganador 3
  • 2. Ganador 7 - Ganador 1
  • 3. Ganador 6 - Ganador 4
  • 4. Ganador 8 - Ganador 1  
Inglaterra aspira a cinco plazas en Champions League 2026-2027

Los seis equipos ingleses siguen en competencia en Champions League.

En Portada

Accidente múltiple en ruta al Atlántico: Vehículos volcados y personas heridast
Nacionales

Accidente múltiple en ruta al Atlántico: Vehículos volcados y personas heridas

07:16 AM, Ene 30
Así quedan los play-offs de la Champions Leaguet
Deportes

Así quedan los play-offs de la Champions League

05:32 AM, Ene 30
Video muestra choque de motorista contra vehículo estacionado tras breve distracción en Zacapat
Nacionales

Video muestra choque de motorista contra vehículo estacionado tras breve distracción en Zacapa

07:15 AM, Ene 30
Destrozan en redes a Deanna Melillo por darle proteína de adulto a su hijat
Farándula

Destrozan en redes a Deanna Melillo por darle proteína de adulto a su hija

08:14 AM, Ene 30

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos