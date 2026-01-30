Futuros duelos de octavos de final de Champions League

Este día se realizó el sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025-2026, donde uno de los emparejamientos llamativos será la revancha que tendrá el Real Madrid ante Benfica, club que lo derrotó en la última fecha de la fase de liga y que lo obligó a jugar esta instancia.
Asimismo, quedó establecido el camino de los clubes para la fase de octavos de final, instancia donde ya se sumarán los clubes que terminaron en las casillas una a la ocho: Arsenal (1), Bayern Múnich (2), Liverpool (3), Tottenham (4), Barcelona (5), Chelsea (6), Sporting Lisboa (7) y Manchester City (8).
En ese sentido, el Barcelona tendrá dos únicas opciones de posibles rivales para dicha instancia: Será el ganador de la serie entre Mónaco (FRA) vs. Paris Saint-Germain (FRA) o el ganador de la serie Qarabag (AZE) - Newcastle (ING).
Futuros emparejamientos de octavos de final (sorteo el 27 de febrero) (la eliminatoria se jugará los días 10/11 y 17/18 de marzo):
- 1. Ganador del Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA) / Arsenal (ING) o Bayern Múnich (GER)
- 2. Ganador del Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER) / Bayern Múnich (GER) o Arsenal (ING)
- 3. Ganador del Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA) / Liverpool (ING) o Tottenham (ING)
- 4. Ganador del Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP) / Tottenham (ING) o Liverpool (ING)
- 5. Ganador del Mónaco (FRA) - PSG (FRA) / Barcelona (ESP) o Chelsea (ING)
- 6. Ganador del Qarabag (AZE) - Newcastle (ING) / Chelsea (ING) o Barcelona (ESP)
- 7. Ganador del Benfica (POR) - Real Madrid (ESP) / Sporting (POR) o Manchester City (ING)
- 8. Ganador del Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA) / Manchester City (ING) o Sporting (POR)
Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):
- 1. Ganador 5 - Ganador 3
- 2. Ganador 7 - Ganador 1
- 3. Ganador 6 - Ganador 4
- 4. Ganador 8 - Ganador 1