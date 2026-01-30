Así quedan los play-offs de la Champions League

En la sede de la UEFA, la cual está ubicada en Nyon, Suiza, este día se realizó el sorteo de los play-offs de la Champions League 2025-2026 donde se conoció cada una de las ocho series que deberán solventarse en el mes de febrero con duelos de ida y de vuelta para lograr sacar a los restantes ocho clubes para que integren el cuadro de los octavos de final, etapa donde están clasificados de forma directa: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
Al sorteo de esta mañana, en horario chapín, los cabezas de serie fueron: Real Madrid (ESP), Inter (ITA), Paris (FRA), Newcastle (ENG), Juventus (ITA), Atleti (ESP), Atalanta (ITA) y Leverkusen (GER). Los no cabezas de serie fuero: Borussia Dortmund (GER), Olympiacos (GRE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR), Mónaco (FRA), Qarabağ (AZE), Bodø/Glimt (NOR) y Benfica (POR).
Los emparejamientos de la fase de eliminatorias se determinaron mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:
- A) Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).
- B) Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.
Uno de los aspectos importantes para este sorteo era que: Los equipos se podían enfrentar a otro equipo de la misma federación nacional y también podrían jugar ante equipos contra los que hayan jugado en la fase liga.
Llaves de play-offs
|No.
|Serie eliminatoria
|1
|Mónaco (FRA) vs. Paris Saint-Germain (FRA)
|2
|Galatasaray (TUR) vs. Juventus (ITA)
|3
|Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP)
|4
|Dortmund (GER) vs. Atalanta (ITA)
|5
|Qarabağ (AZE) vs. Newcastle (ENG)
|6
|Brujas (BEL) vs. Atlético Madrid (ESP)
|7
|Bodø/Glimt (NOR) vs. Inter (ITA)
|8
|Olympiacos (GRE) vs. Leverkusen (GER)
¿Cuándo se jugarán los play-offs eliminatorios?
Las eliminatorias se disputan a doble partido y, en principio, el equipo cabeza de serie jugará el partido de vuelta en casa. En principio, cada club jugará un partido el martes y otro el miércoles.
- Partidos de ida: Martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026
- Partidos de vuelta: Martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026
Si los partidos se ven afectados por conflictos relativos a estadios o ciudades, estos se resolverán de acuerdo con los principios establecidos por el Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA para conflictos entre estadios y ciudades.
La UEFA confirmará el calendario, incluidas las fechas de los partidos y las horas de inicio, una vez que se haya realizado el sorteo.
Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios pasarán a octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.