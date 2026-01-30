 Novak Djokovic disputará la final del Abierto de Australia
Deportes

Abierto de Australia: Novak Djokovic derrumba a Sinner y disputará la final

El ganador de veinticuatro Grand Slam se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano con quien había perdido los últimos cinco partidos.

Djokovic: "Me ha hecho pensar en Rafa (Nadal) en el 2012"
Djokovic: "Me ha hecho pensar en Rafa (Nadal) en el 2012" / FOTO: EFE

El serbio Novak Djokovic mantuvo el tipo ante las embestidas del italiano Jannik Sinner, tiró de repertorio y después de cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4), y cuatro horas y nueve minutos de partido se clasificó, por undécima vez, para la final del Abierto de Australia que disputará contra el español Carlos Alcaraz.

El ganador de veinticuatro Grand Slam se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano con el que había perdido los últimos cinco partidos.

El balcánico se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.

El serbio jugará el domingo con Alcaraz, que necesitó cinco horas y 27 minutos en superar al alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5).

Carlos Alcaraz gana la semifinal más larga del Abierto de Australia

Además, el tenista español es el más joven en alcanzar la final en los cuatro Grand Slam.

Djokovic: "Me ha hecho pensar en Rafa (Nadal) en el 2012"

Novak Djokovic no pudo disimular su felicidad tras alcanzar su undécima final en un Gran Slam tras superar en cinco sets al vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, y rememoró sobre la pista, el partido épico que disputó en el 2012 contra Rafael Nadal, también en Melbourne, considerado uno de los mejores de la historia.

"No tengo palabras ahora mismo. Dios mío, siento que es surrealista, jugar cuatro horas; me ha hecho pensar en Rafa en 2012, cuando estuvimos seis horas. La calidad del tenis era muy alta. Me ha ganado los últimos 5 partidos", recordó Djokovic, que resistió y logró ante el segundo jugador del mundo.

Tuvo palabras hacia Sinner, con el que había perdido recientemente. "Le he dado las gracias en la red por dejarme ganar al menos una... . Bromas aparte, se merece un aplauso. No puedo dar las gracias lo suficiente a todo el mundo, habéis sido increíbles. Amo nuestra relación, cada año algo nuevo y este año ha sido uno fe los mejores ambientes que he tenido en Australia", dijo sobre la pista el serbio de 38 años.

"No estaba equivocado el año pasado dije que sería muy difícil (competir con Jannik y Alcaraz), pero no imposible, tenía que jugar a un nivel diferente", recordó Djokovic, que habló también del partido anterior, entre Alcaraz, su rival en la final, y el alemán Alexander Zverev, de cinco horas y media y cinco sets.

*Información EFE.

