Elena Rybakina se consagra campeona del Australian Open 2026

Elena Rybakina se consagró campeona del Abierto de Australia 2026 tras vencer a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4 en una final vibrante disputada en la Rod Laver Arena. El encuentro, que se extendió durante 2 horas y 18 minutos, ofreció un alto nivel de intensidad y confirmó la jerarquía de dos de las jugadoras más potentes del circuito femenino. La kazaja mostró temple y precisión en los momentos decisivos para quedarse con el primer Grand Slam de la temporada.
El partido se definió por detalles mínimos. Rybakina aprovechó un quiebre temprano en el primer set para tomar ventaja, apoyada en un servicio sólido y golpes planos muy limpios desde el fondo de la pista. Sabalenka, campeona en Melbourne en 2023 y 2024, reaccionó en la segunda manga aumentando la agresividad al resto y forzando intercambios más largos, lo que le permitió igualar el marcador y llevar la final a un tercer parcial cargado de tensión.
Rybakina toma su revancha ante Sabalenka
En el set decisivo, la bielorrusa llegó a adelantarse 3-0, dando la sensación de tener el control del partido. Sin embargo, Rybakina mantuvo la calma, ajustó su estrategia y fue recuperando terreno juego a juego. Con 5-4 a su favor, la kazaja afrontó el último turno de servicio con determinación y cerró el encuentro con dos primeros saques consecutivos que Sabalenka no pudo devolver, desatando la celebración en la pista central de Melbourne.
A sus 26 años, Rybakina suma así su segundo título de Grand Slam, tras Wimbledon 2022, y confirma su especialidad en superficies rápidas. Su servicio dominante, la capacidad para acortar puntos y su serenidad bajo presión la consolidan como una de las figuras más consistentes del tenis actual. Para Sabalenka, pese a la derrota, la final refuerza su regularidad en el inicio del calendario y mantiene viva una rivalidad que se ha convertido en una de las más atractivas del circuito femenino.