 Resultado Elche vs. Barcelona - Jornada 22 LaLiga española
Deportes

El Barcelona cumple en Elche y se mantiene firme en el liderato

El conjunto azulgrana superó al Elche por 1-3, cumplió con su obligación y continúa en lo más alto de LaLiga tras 22 jornadas.

Celebración del Barcelona ante el Elche - EFE
Celebración del Barcelona ante el Elche / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona cumplió con su obligación y salió victorioso este sábado del estadio Martínez Valero tras imponerse 1-3 al Elche, en un duelo correspondiente a la jornada 22 de LaLiga española. Los azulgranas llegaban con la presión de sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de la tabla y respondieron con una actuación sólida, especialmente en los momentos clave del encuentro.

El conjunto catalán golpeó temprano gracias a Lamine Yamal, quien abrió el marcador apenas al minuto 6 y confirmó su gran momento con una definición precisa. Sin embargo, el Elche no se descompuso y asumió riesgos en busca del empate, el cual llegó al minuto 29 por medio de Álvaro Rodríguez, aprovechando un descuido defensivo del Barça que equilibró el trámite del partido.

Barcelona sentenció el partido en el segundo tiempo

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso en tablas, apareció Ferran Torres al minuto 40 para devolverle la ventaja a los visitantes. El delantero azulgrana se rehízo de una ocasión fallada minutos antes y definió con autoridad, permitiendo que el Barcelona se fuera al vestuario con mayor tranquilidad y control del juego.

La sentencia llegó en el minuto 71, cuando Marcus Rashford aprovechó un mal rechazo de la zaga local y, sin marca dentro del área, remató con potencia para vencer a Iñaki Peña. Con este triunfo, el Barcelona alcanzó los 55 puntos y se afianza en la cima del campeonato, con una ventaja provisional de cuatro unidades sobre el Real Madrid, que jugará este domingo.

Ahora, el equipo culé cambiará el chip para enfocarse en su compromiso de mitad de semana ante el Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Partido entre Elche y Barcelona por LaLiga española - Agencia EFE

Posiciones

